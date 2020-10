Nick is katten in tuin spuugzat en vangt ze met vallen: Vreselijke actie

Kattenliefhebbers in Arnhem staan op hun achterste benen: buurtbewoner Nick is de overlast van poepende buurtkatten in zijn tuin zo zat, dat hij rattenvallen plaatst om ze te vangen. Hij schreef wijkbewoners daarover een brief. De commotie is groot, onder meer bij katteneigenaar Moira. "Er zijn andere oplossingen, van deze actie word ik doodsbang."



Iedere ochtend kan Nick (achternaam bekend bij redactie) de kattendrollen in zijn tuin tellen. "Zo ontzettend smerig. Dat mensen een kat nemen is prima, maar ik moet daar geen overlast van hebben. En die heb ik wel."



Nick is er zo klaar mee, dat hij tot actie is overgegaan: hij heeft twee rattenvallen in zijn tuin geplaatst. Hij heeft via een brief de buurt ingelicht met een duidelijke boodschap: 'Hierbij roep ik op om uw eigen katten thuis te houden(.....) Het staat mij vrij om 'wilde dieren' te vangen en ze elders uit te zetten', staat erin.



Nick wil een ding helder maken: hij snapt dat mensen van hun kat houden, en hij doodt de dieren niet. "Absoluut niet. Ik ben geen dierenbeul, maar het gaat mij om het principe. Ik wil niet in een smerige tuin zitten omdat een ander een kat heeft."



In een appje aan een buurtbewoner schrijft Nick dat hij al twee katten heeft gevangen. Tegen RTL Nieuws wil hij daar niets over kwijt.



Bij buurtbewoonster en kattenliefhebber Moira gingen haar haren overeind staan toen ze brief door de bus kreeg. "Vooral toen ik las dat hij ze ving en ze ergens anders uitzet. Ik werd helemaal gek."



De actie viel extra verkeerd omdat Moira's kat Sok (2) al ruim een week zoek is. "Ik kan daar al nachten niet van slapen. De actie maakt mij extra bang en boos."



Moira zocht via de telefoon contact met Nick, die zijn nummer onder de brief had gezet. En Nick ging daarop in: hij verzekert dat hij de kat van Moira niet heeft. Dat zegt hij ook tegen RTL Nieuws.



"We hebben contact gehad en ik geloof zijn verhaal. Maar over de actie ben ik het niet eens. Volgende week gaan we praten om een oplossing te vinden. Ik heb hem al allerlei dingen aangeboden." De wijkagent is inmiddels ook ingeschakeld, maar die kan volgens Moira niets doen omdat bewijs voor het vangen van katten ontbreekt.



Er zijn creatieve oplossingen, zoals kippengaas plaatsen of koffiebonen neerleggen om katten te verjagen. Maar Nick wil daar niets van weten. "Ik moet mijn tuin verstieren, omdat een ander een kat wil? Dat is echt de omgekeerde wereld", vindt hij.



Voor hem is er maar één oplossing: verander de wetgeving zodat katten net als honden worden behandeld. "Katten moeten dus aangelijnd worden en niet meer in het wild rondlopen. Dat moet de overheid regelen in een wet."



Moira gaat met Nick verder praten. Ondertussen blijft ze hopen: dat poes Sok binnenkort weer miauwend voor haar deur staat.



"Ik heb al overal foto's opgehangen. Ik kan niet wachten dat ik Sok weer lekker kan knuffelen."

Reacties

25-10-2020 16:31:14 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 186

OTindex: 0

Wij hebben een poosje een schokdraad om de tuin gehad, nu al een aantal jaar weg maar er durft nog steeds geen kat te komen. Wij hadden hetzelfde probleem dat er elke dag strond lag..

25-10-2020 16:45:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.302

OTindex: 25.682

Er is best wat tegen te doen. Maar die beesten blijven niet vanzelf weg als ze eenmaal het loopje hebben.

25-10-2020 16:58:10 Minala

Senior lid

WMRindex: 139

OTindex: 63





Katten poepen niet op de plek waar ze eten. Dus misschien kan hij ze beter eten gaan geven Mensen met katten moeten eens een kattenbak nemen. Veel katten gaan dan niet meer wildpoepen.Katten poepen niet op de plek waar ze eten. Dus misschien kan hij ze beter eten gaan geven

25-10-2020 17:13:46 Buick

Senior lid

WMRindex: 310

OTindex: 27

Wnplts: amsterdam



Maar de katten die wij hadden die maakten een kuiltje en begroeven het. Dus dan kan je nooit al die drolletjes zien liggen.



Laatste edit 25-10-2020 17:15 Dat is nou het leuke van je katten. Ze poepen nooit in je eigen tuinMaar de katten die wij hadden die maakten een kuiltje en begroeven het. Dus dan kan je nooit al die drolletjes zien liggen.

25-10-2020 17:25:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.389

OTindex: 80.445

Quote:

en hij doodt de dieren niet.



Maar met die rattenvallen zal hij ze vreselijk verwonden.

Nee, dit is een gruwelijke aktie.

Zijn frustratie over zijn volgescheten tuin kan ik me levendig voorstellen maar zijn manier om dat te stoppen is ronduit walgelijk! Maar met die rattenvallen zal hij ze vreselijk verwonden.Nee, dit is een gruwelijke aktie.Zijn frustratie over zijn volgescheten tuin kan ik me levendig voorstellen maar zijn manier om dat te stoppen is ronduit walgelijk!

25-10-2020 17:35:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.302

OTindex: 25.682

@Mamsie : Quote:

Nick wil een ding helder maken: hij snapt dat mensen van hun kat houden, en hij doodt de dieren niet. "Absoluut niet. Ik ben geen dierenbeul, maar het gaat mij om het principe. Hier zou je kunnen afleiden dat hij een type val gebruikt die niet verwond of dood. Hier zou je kunnen afleiden dat hij een type val gebruikt die niet verwond of dood.

25-10-2020 17:40:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.389

OTindex: 80.445





Ik zag al een groot formaat muizenvallen voor me. Of ander, nog gruwelijker geschut!



Laatste edit 25-10-2020 17:43 @Emmo : Ik hoop het....Ik zag al een groot formaat muizenvallen voor me. Of ander, nog gruwelijker geschut!

25-10-2020 17:56:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.275

OTindex: 74.892

ik kan zijn frustratie begrijpen, en blijkbaar helpt dit dreigement..

25-10-2020 18:31:34 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.394

OTindex: 35.787

wat moeten we met zo iemand. hij heeft een punt, maar dit gaat erg ver

