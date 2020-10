Wegbelijning over dode buidelrat in Nieuw-Zeeland: Je had één taak

Een Nieuw-Zeelandse wegbelijner heeft een wel heel opmerkelijke fout gemaakt: hij bracht wegbelijning aan over een dode buidelrat, die aan de kant van weg lag. De dieren zijn in het land niet geliefd, maar volgens velen gaat dít echt te ver.De foto van de dode buidelrat werd genomen in Pukekohe, een plaatsje op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland in de buurt van Auckland. Nieuwe wegbelijning is er aangebracht over een dode buidelrat.In Nieuw-Zeeland liggen regelmatig dode buidelratten (ook bekend als opossums) langs de kant van de weg. De dieren zijn een enorme plaag in het land omdat ze geen natuurlijk vijanden kennen. De opossums eten de inheemse dieren en vegetatie op. Ze worden vaak aangereden door automobilisten.De Nieuw-Zeelandse overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het wegennetwerk, erkent in de New Zealand Herald dat er hier sprake is van een fout."We hebben dit dier op een donkere landweg over het hoofd gezien", schrijft de dienst in een verklaring. "We hebben de aannemer gevraagd de buidelrat te verwijderen en de wegbelijning opnieuw aan te brengen.Op Facebook reageren enkele gebruikers lachend op het voorval, maar velen vinden dat dit te ver gaat. "Met dierenmishandeling moet je de lijn toch ergens trekken", schrijft iemand. "Het is weliswaar een buidelrat", schrijft een ander. "Maar het is een kleine moeite om het dier eventjes aan de kant te leggen."