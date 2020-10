Pinguïn-homokoppel steelt eieren van lesbisch stel

Een pinguïnkoppel in DierenPark Amersfoort lijkt zich er niet bij neer te leggen dat ze als mannetjes samen geen kleintjes kunnen krijgen. De dieren hebben de eieren gestolen van een ander stel – alleen blijkt dat toevallig een lesbisch koppel te zijn.



Vorig jaar hebben de mannetjes ook een poging gedaan om kleintjes te krijgen: toen stalen ze een enkel ei van een ander stel. "Dit jaar is het ze gelukt op een onbewaakt moment zelfs om een heel nest te kapen", vertelt dierverzorger Sander Drost. "Het blijkt een heel vastberaden stel te zijn."



Ze gaan zorgvuldig om met hun nieuwe aanwinst. "Beide vogels broeden op de eieren. Om en om bewaken zij het nest." Helaas voor de mannetjes zullen ze daar de vruchten niet van plukken. "Omdat ze het nest gestolen hebben van het lesbische koppel, weten wij al dat de eieren niet bevrucht zijn", zegt Sander.



Pinguïns zijn monogaam en kiezen dus één vaste partner. Homoseksualiteit komt vaker voor bij deze vogelsoort. Onder de zeventien pinguïns in het park in Amersfoort is er één homostel en één lesbisch koppel.



Vorig jaar is het de mannetjes ook niet gelukt om het gestolen ei, toen wél afkomstig van een heterokoppel, uit te broeden. Maar dierenverzorger Sander sluit niet uit dat het ze ooit zal lukken. "Wie weet volgend jaar wel."

Reacties

23-10-2020 08:57:22 omabep

Oudgediende



Ik vind de titel al grappig.

Ik hoop voor ze dat ze eens het geluk mogen hebben op een vruchtbaar ei, het lijken me goede ouders. Ik vind de titel al grappig.Ik hoop voor ze dat ze eens het geluk mogen hebben op een vruchtbaar ei, het lijken me goede ouders.

23-10-2020 10:23:10 DrZiggy

Erelid



Maar ze hebben in ieder geval wel een echte kinderwens en het wordt geen ongelukje. @omabep : Kinderen stelen van de biologische ouders zorgt ervoor dat je zelf ook goede ouders bent? Apart hehe.Maar ze hebben in ieder geval wel een echte kinderwens en het wordt geen ongelukje.

