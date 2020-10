Man levend gevonden nadat hij dood was verklaard en in de vriezer van het mortuarium was geplaatst

Een oudere man is naar verluidt meer dan 20 uur nadat hij door zijn familie dood werd verondersteld, uit een mortuariumvriezer gehaald.Balasubramanian Kumar, 74, was ernstig ziek, en toen hij maandag niet meer bewoog in zijn huis in de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu, ging zijn familie uit van het ergste.Zijn familieleden vroegen om de levering van een diepvriesdoos, maar toen een medewerker de volgende dag terugkwam om de doos op te halen, merkten ze dat het 'lichaam' nog steeds in beweging was, meldde The Independent.Het incident ging viraal nadat een video werd gedeeld waarin Kumar naar adem hapte.Hij werd naar verluidt verwijderd en in kritieke toestand naar het Salem Government Hospital gebracht.Na een aantal dagen in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, werd hij dood verklaard.De lokale politie heeft bevestigd dat ze een onderzoek instellen naar nalatig en levensgevaarlijk gedrag.