Vliegtuigpassagier in India gepakt met kilo goud in anus

De politie in India heeft een man aangehouden die goud wilde smokkelen van Dubai naar India. Hij had het goud op een wel heel bijzondere plek verstopt: in zijn anus. De man viel dan ook door de mand door zijn 'rare loopje'.Het ging om maar liefst 972 gram goud, in de vorm van drie staven en een kleiner stuk goud. De luchtvaartpolitie twitterde foto's van de goudvondst, die zo'n 55.000 euro waard is.De smokkelaar was aangekomen in de stad Kerala met een vlucht van GoAir uit Dubai. Hij werd gefouilleerd na aankomst, omdat hij opviel. Dat zou komen doordat hij een beetje raar liep, meldt de Daily Mail.Een andere man die op dezelfde vlucht zat, werd gepakt met 1,47 kilo aan goud. Onbekend is hoe hij dat verstopt had. De luchtvaartpolitie in India treft vaker goudsmokkelaars aan.Een dag na deze vondsten werd bijna 400 gram gevonden in de onderbroek van een passagier. Gisteren trof de luchtvaartpolitie nog eens 550 gram goud aan in een speelgoedoven en een poppenhuis.