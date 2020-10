Antwerpse studente probeert doodzieke kat te redden met peperduur medicijn

Een 22-jarige studente heeft op Twitter een oproep gedaan om haar zieke kat te redden. De viervoeter lijdt aan het FIP-virus, een vrij zeldzame aandoening die meestal een dodelijke afloop heeft. Er bestaat een geneesmiddel dat kan helpen, maar dat is bijna niet verkrijgbaar en tevens enorm duur.Selima deelde de hartverscheurende oproep donderdag op Twitter. Haar kat Amora kampt met het FIP-virus (Feline Infectieuze Peritonitis), een dodelijke variant van het veelvoorkomende en onschuldige Feline Coronavirus (FcoV). 80 tot 90 procent van de kattenpopulatie komt ooit in hun leven in aanraking met het onschuldige FcoV, maar het dodelijke FIP-virus loopt slechts 1 tot 3 procent van de katten op.Het FIP-virus is niet op de gangbare manier te behandelen en betekent meestal een doodvonnis voor de kat. Er bestaat echter wel een medicijn, GS-441524, dat schijnt te helpen maar niet commercieel verkrijgbaar is via de dierenarts en daardoor met enkele duizenden euro’s erg duur is.Selima riep haar volgers daarom op om bij te leggen zodat ze haar kat alsnog kan proberen te redden. “Ik en Amora hebben jullie hulp nodig. Mijn katje heeft door een coronavirus voor katten het dodelijke FIP-virus opgelopen. Ze is 6 maanden en heeft nog maar maximum een paar weken te leven tenzij ik het volgende medicijn kan betalen (dat me alleen niet lukt). Ik vraag daarom aan iedereen die wilt om een klein bedrag te storten in de hoop dat ik zelf nog kan bijleggen. We zitten in tijdscrisis en het kan zelfs om een paar dagen gaan. Ze eet amper, speelt niet, en er zit geen leven in haar ogen. Mocht ze het plots toch niet halen, stort ik het geld terug”, klinkt het.Ze kreeg enorm veel respons en haalde op een dag 1.000 euro op via haar volgers. Selima is hen dan ook ontzettend dankbaar. “Lieve mensen, mijn Twitter was zodanig overrompeld met meldingen dat ik er gewoonweg niet meer op kon. We zijn op minder dan 24 uur tijd aan iets meer dan 1.000 euro gekomen met jullie hulp! Ik wil daarom vragen om niet meer te doneren. Ik kan niet geloven dat er zoveel goede mensen op deze wereld zijn. Alle beetjes hebben geholpen, alle euro’s. Mijn familie en ik zijn jullie eeuwig dankbaar”, besluit ze. Wij duimen mee op een goede afloop voor Amora.