Dronken wegpiraat in peperdure Porsche probeert zich met auto en al te verstoppen voor politie

Wie niet weg is... is gezien! Een dronken bestuurder van een supersnelle Porsche probeerde zich woensdag met auto en al te verstoppen in Zwijndrecht. Een motoragent was echter net iets beter in dat spelletje. Die trakteerde hem op niet minder dan vijf bekeuringen.



De diender reed op de A16 van Rotterdam richting Breda, toen hij werd gepasseerd door iets wat leek op ‘een privéjet die de afslag naar Zestienhoven had gemist’. Hij ging in de achtervolging en haalde al snel een snelheid van 200 kilometer per uur. Het bleek te gaan om een Porsche Taycan Turbo S van nog maar drie maanden oud, een wagen die in de goedkoopste variant 189.992 euro kost.



De motoragent passeert het peperdure voertuig en geeft een volgteken. De twee nemen de afslag Zwijndrecht. De Porschebestuurder gaat er echter plotseling vandoor en trapt zijn gaspedaal opnieuw diep in, om met een snelheid van 210 kilometer per uur de Drechttunnel in te gaan.



Op de afrit Dordrecht lijkt de agent de Porsche kwijt te zijn, maar hij ziet de wagen nog net achter een gebouw verdwijnen. Eenmaal daar blijkt de bestuurder zichzelf en zijn wagen achter een container te hebben verstopt. De diender loopt erop af, waarop de snelheidsduivel tevoorschijn komt.



Die blijkt niet alleen veel te diep in het glaasje te hebben gekeken, maar op de afrit ook van de weg te zijn geraakt. Daarbij raakte hij behalve een ANWB-paaltje ook een lantaarnpaal en een elektriciteitskast, om ook nog eens een kentekenplaat te verliezen. ‘Dat is nog eens makkelijk feiten verzamelen’, schrijft de agent op Facebook.



De laagvlieger werd uiteindelijk aangehouden voor niet minder dan vijf feiten: het veroorzaken van gevaar, verlaten van plaats ongeval, rijden onder invloed, het negeren van een stopteken en natuurlijk te hard rijden. Hij reed 184 waar maximaal 100 is toegestaan. Ook werd zijn rijbewijs ingenomen, net als zijn auto.



Daarnaast moet hij verplicht een cursus rijvaardigheid bij het CBR volgen en wordt de veroorzaakte schade op hem verhaald. ‘Als laatste verklaarde de man aan ons dat de auto toch niet van hem was en dat klopt dan wel weer aardig… Want die is voorlopig van ons’, schrijft de motoragent op Facebook.

