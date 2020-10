Smeekbede van stratenmaker Jan aan kaboutertjes in Groningen: Beste nachtelijke stratenmaker, één keer is grappig, maar stop nu met stenen leggen

Stratenmaker Jan Buist uit Hoogeveen is inmiddels wel klaar met de 'hulp' van nachtbrakers op het Zuiderdiep in Groningen. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag bleken er stenen te zijn gelegd. Maar deze keer was er broddelwerk geleverd.



,,We hebben in de nacht van woensdag op donderdag onverwacht hulp gehad van iemand. Dat was een spontane actie die we wel konden waarderen. Vannacht was het alleen weer raak. Maar nu zijn hele pakken stenen die nog in de folie zaten opengescheurd. Er lagen allemaal losse klinkers op onze werkplek."

Over de eerste helper was je nog redelijk tevreden. Dit moet een ander zijn geweest?



,,Dat lijkt me wel. Een of andere lolbroek heeft het filmpje gezien en dacht waarschijnlijk: dat kan ik ook. Nou, niet dus."



,,Ja, het zag er niet uit. Maar wat als er 's nachts wat jongens rondzwerven en met die stenen gaan slepen of smijten? Dan zijn wij aansprakelijk. Straks moeten we na het werk alles afsluiten met hekken. Om over het opruimen van de rommel nog maar te zwijgen. Weet je wel hoeveel tijd dat kost? En er zit al aardig wat druk op. We kunnen nu nog lekker werken. Dat willen we graag zo houden."



,,Inderdaad. Beste nachtelijke stratenmaker: één keer stenen leggen is grappig, twee keer wordt irritant. Wij krijgen op onze kop als er losse stenen op het werk liggen en er 's nachts mee gegooid wordt. Stop dus alsjeblieft en laat het stratenmaken aan ons over."



Krijg je ook nog wat leuke reacties op het filmpje?



,,Jazeker. Zat. Ik ben misschien nog geen bekende Nederlander, maar inmiddels misschien wel een bekende noorderling."

Leuke grap om de eerste keer iemand te helpen. En dan juist omdat het goed was gebeurd. Maar er een zootje van maken is nooit leuk. Dat is vandalisme.



