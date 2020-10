Jodelconcert blijkt coronahaard

Door een jodelconcert dat werd gehouden in Zwitserland is er het aantal corona besmettingen flink opgelopen.

Pas 9 dagen na de voorstelling kwam de organisatie erachter dat verscheidende mensen op het podium besmet waren.

Van de groep mensen die later een test deden, bleek 1 op de 2 mensen besmet te zijn.

volgens arts Reto Nüesch is de explosie van het aantal besmettingen een van de ergste in Europa.

De regio telt nu 1238 besmettingen, waar het half september nog maar 500 waren. Meer dan een verdubbeling dus.

Het ziekenhuis van Schwyz slaat daarom ook alarm. Nüesch roept de inwoners op een mondmasker te dragen en drukte te vermijden.

Reacties

20-10-2020 10:16:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.709

OTindex: 6.063

Zou Thijs van Leer het ook nog steeds kunnen?

20-10-2020 11:06:49 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.468

OTindex: 2.092

@venzje : Vast wel! Focus en van Leer treden nog steeds op, alweer meer dan 50 jaar

20-10-2020 11:31:57 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.709

OTindex: 6.063

@KhunAxe : Zo lang al! Ach ja, dat moet ook haast wel, volgens mij was ik 14 toen ik hen in ons buurthuis zag. Clandestien, want van mijn moeder mocht ik niet. Mijn ook aanwezige oudere broer heeft me gelukkig niet verlinkt.

