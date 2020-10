Staatsloterij zoekt miljonair die lot kocht in Rivierenbuurt

Bij een trekking van de Staatsloterij is afgelopen weekend een miljoen euro gevallen op een lot dat gekocht werd bij de Coop in de Niersstraat te Amsterdam. Maar wie de aanstaande miljonair is, dat is vooralsnog een raadsel.



Omdat mensen die hun lot kopen in de winkel dat anoniem doen, weet de Staatsloterij niet wie de winnaar van het miljoen is.



Daarom roept de Staatsloterij de koper van het lot met nummer EF 80007 op zich te melden, zodat de prijs kan worden uitgekeerd.

Reacties

18-10-2020 13:39:09 Mamsie

De tiende kan het zomaar gebeuren!

18-10-2020 15:41:09 Emmo

Ik winkel ook bij de Coop (een andere super is er niet op't durp), dus als er niemand op komt dagen, dan houd iik mij aanbevolen

