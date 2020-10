Waarom dit vliegkostuum de nieuwste Halloweenhype is in de VS

Halloweenkostuums van vliegen vliegen massaal de deur uit in de VS, en dat heeft alles te maken met het debat tussen de Amerikaanse vicepresidentskandidaten Kamala Harris en Mike Pence van vorige week. Grapjassen verwijzen met het kostuum naar de vlieg die tijdens dat debat op het witte haar van Pence landde en minutenlang bleef zitten.De huisvlieg die op het sneeuwwitte haar van Pence landde en de show stal tijdens het debat heeft veel mensen geïnspireerd, zo lijkt het. Het Halloweenkostuum van de huisvlieg is bijna overal uitverkocht.Entertainmentwebsite TMZ polste onder meer bij de populaire site HalloweenCostumes.com: daar is het vliegkostuum voor volwassenen uitverkocht, en ook de voorraad van hun leverancier is uitgeput. Normaal bestelt de retailer zo’n 50 exemplaren van het kostuum in kwestie, maar na het debat steeg de vraag explosief en vlogen de kostuums de deur uit.Wie dan maar noodgedwongen voor een vliegenmasker kiest dat enkel het hoofd bedekt, is eraan voor de moeite: ook die 150 stuks zijn allemaal verkocht.Sommige bedrijfjes slaan munt uit de nieuwste hype. Zo biedt de kledingsite 3Wishes.com sinds kort Mike Pence-pruiken aan, inclusief vlieg op het haar.