13-10-2020 18:42:51

Mijn oom heeft zo wel eens 3 dagen vast gezeten in Amerika. Hij was in 2002 met 7 collegas onderweg naar daar toen een van hun ook zon grapje maakte in het vliegtuig, de vrouw achter hun had dit opgemerkt en gemeld. Dus wanneer het vliegtuig geland was werden ze opgewacht