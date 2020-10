Duitse kerk wil zwart beeld drie koningen verbannen wegens racistische karikatuur





De domkerk van Ulm, de grootste protestantse kerk van Duitsland, wil mee met haar tijd, zo laat het bestuur weten. In het kader van de actuele debatten rond Black Lives Matter wil de kerk daarom het zwarte beeld van een van de drie wijzen weghalen uit de kerststal. Dat heeft provoost Ernst-Wilhelm Gohl deze week meegedeeld. Volgens de woordvoerder van de kerk is dat ‘uit voorzorg’ om geen beschuldigingen van racisme te krijgen.

Foto In Duitsland is ophef ontstaan nadat bekend werd dat de domkerk van Ulm een kunstwerk van de drie koningen wil verbannen. Volgens een woordvoerder van de kerk past de karikaturale afbeelding met grote lippen en grote gouden ringen niet meer in de hedendaagse tijdsgeest.De domkerk van Ulm, de grootste protestantse kerk van Duitsland, wil mee met haar tijd, zo laat het bestuur weten. In het kader van de actuele debatten rond Black Lives Matter wil de kerk daarom het zwarte beeld van een van de drie wijzen weghalen uit de kerststal. Dat heeft provoost Ernst-Wilhelm Gohl deze week meegedeeld. Volgens de woordvoerder van de kerk is dat ‘uit voorzorg’ om geen beschuldigingen van racisme te krijgen.

Reacties

13-10-2020 12:15:17 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.867

OTindex: 39.240

Ik heb dat beeld eens bekeken en volgens mij is het geen karikatuur. Ik vind het een realistisch beeld. Het slaat een beetje door tegenwoordig. Gisteravond was er in Chateau Meiland een staande lamp in de vorm van een zwarte man. Daarover is ook al gedoe. Ook onterecht volgens mij.

Als je nou kijkt naar stripfiguur Sjimmie, dan zeg ik ja, inderdaad.

13-10-2020 12:28:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.112

OTindex: 74.627

Die witte mannen zijn trouwens ook wel heel karikaturaal afgebeeld; ook maar weggooien.

Het vreemde aan dit bericht is dat ze beelden hebben in een protestantse kerk; ik dacht dat die geen beelden wilden, daar was de beeldenstorm toch om begonnen?

13-10-2020 12:34:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.207

OTindex: 35.665

@allone :

de beeldenstorm wel, maar de reformatie ging niet overal hetzelfde de beeldenstorm wel, maar de reformatie ging niet overal hetzelfde

13-10-2020 13:06:55 Droopyb

Zelf een zwarte koning mag niet meer als zwart afgebeeld worden!



Leve de roetveeg koning!

13-10-2020 13:09:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.112

OTindex: 74.627

@Droopyb :

zou zwarte drop nog wel mogen? zou zwarte drop nog wel mogen?

13-10-2020 13:18:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.621

OTindex: 6.026

@botte bijl :



Het munster van Ulm is een Lutherse kerk en Luther deed niet zo moeilijk over beelden. In eerste instantie kwamen ze bij hem niet eens ter sprake, maar na iconoclastische acties in Wittenberg op initiatief van zijn collega Andreas Bodenstein von Karlstadt sprak hij zich erover uit. Christelijke vrijheid impliceerde volgens hem tolerantie van beelden totdat zij zonder geweld verwijderd konden worden: "Zij vallen vanzelf als mensen onderwezen zijn en beseffen dat beelden voor God niets zijn." Na de beeldenstorm van Karlstadt in 1522 liet Luther de beelden in de kerk van Wittenberg terugplaatsen, maar waarschuwde wel tegen misbruik.

Ulm werd pas jaren later, in 1530, protestants, dus toen was de rust op dat gebied vermoedelijk alweer enigszins teruggekeerd.

.



Laatste edit 13-10-2020 13:20 @allone : Toch zijn in het munster van Ulm (met 161,5 m nog steeds de hoogste kerk ter wereld) ook beeldenstormers actief geweest. Ze vernielden onder meer het belangrijkste orgel en het hoofdaltaar. Maar dat gebeurde waarschijnlijk nog vóór Ulm op democratische wijze besloot over te gaan naar het protestantisme.Het munster van Ulm is een Lutherse kerk en Luther deed niet zo moeilijk over beelden. In eerste instantie kwamen ze bij hem niet eens ter sprake, maar na iconoclastische acties in Wittenberg op initiatief van zijn collega Andreas Bodenstein von Karlstadt sprak hij zich erover uit. Christelijke vrijheid impliceerde volgens hem tolerantie van beelden totdat zij zonder geweld verwijderd konden worden: "Zij vallen vanzelf als mensen onderwezen zijn en beseffen dat beelden voor God niets zijn." Na de beeldenstorm van Karlstadt in 1522 liet Luther de beelden in de kerk van Wittenberg terugplaatsen, maar waarschuwde wel tegen misbruik.Ulm werd pas jaren later, in 1530, protestants, dus toen was de rust op dat gebied vermoedelijk alweer enigszins teruggekeerd.

13-10-2020 13:28:02 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.126

OTindex: 6.178





Hoe vinden jullie trouwens het beeld van zeelui zoals neergezet door bv Popeye of kapitein Haddock? Zou @Sjaak : Die Sjimmie heeft op een gegeven moment ook een complete metamorfose ondergaan. De oude versie was nogal karikaturaal in vergelijking met de nieuwe versie. Dat is ook al weer enkele decennia geleden.Hoe vinden jullie trouwens het beeld van zeelui zoals neergezet door bv Popeye of kapitein Haddock? Zou @Emmo zich hier nog een beetje in herkennen?

13-10-2020 13:31:28 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.423

OTindex: 2.082

Hoewel @Jawel : Emmo als Popeye? Nee, dat weet ik heel zeker, die herkent zichzelf daar absoluut niet inHoewel -dit- in de buurt komt

13-10-2020 13:37:18 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.487

OTindex: 5.787

S word het beeld vervangen door een minder (niet) karikaturale versie? of wordt nu de hele kerststal wit? lijkt me de diversiteit ook niet ten goede komen...

13-10-2020 13:41:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.043

OTindex: 25.425

@KhunAxe : Ik rook geen pijp en mijn buikspieren vormen geen "six-pack". Hooguit een "one-pack". (barrel)

13-10-2020 13:43:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.279

OTindex: 80.164



Ook dát zou nu James moeten worden. @Jawel : Ik denk dat de donkere jongen eigenlijk ook geen Sjimmie zou mogen heten.Ook dát zou nu James moeten worden.

13-10-2020 14:07:03 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.126

OTindex: 6.178

Met die rijke variatie in namen tegenwoordig, lijkt me dat geen enkele naam nog een probleem zou mogen zijn.

13-10-2020 14:45:50 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.423

OTindex: 2.082

@Emmo : Volgens mij rookt de 'echte' Popeye ook niet. De pijp is een ornament

13-10-2020 14:46:58 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.897

OTindex: 1.888

En als die koning er in het echt nou ook zo uitgezien heeft?

Zo te zien een rijk man met gouden oorringen en dure kledij.



We slaan door mensen en hard ook.

13-10-2020 15:56:36 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.126

OTindex: 6.178





Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat het beeld in de buurt komt van hoe deze mensen er werkelijk uit zagen. Ze kamen waarschijnlijk uit de buurt van Irak/Iran. @Grouse : Hoe een koning er uit gezien mag hebben is eigenlijk niet relevant. Het gaat namelijk niet om koningen, maar om wijzen (eigenlijk magiërs).Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat het beeld in de buurt komt van hoe deze mensen er werkelijk uit zagen. Ze kamen waarschijnlijk uit de buurt van Irak/Iran.

13-10-2020 16:04:24 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.897

OTindex: 1.888



Dat gezegd hebbende, kunnen het koningen, wijzen en magiërs geweest zijn maar ook gewoon kooplieden.

Kortom, het is een verhaal met veel onzekerheden.



Laatste edit 13-10-2020 16:04 @Jawel : Het is zelfs ziet eens zeker dat het er drie waren. Er staat alleen dat er wijzen uit het oosten kwamen die drie geschenken bij zich hadden, goud, mirre en wierook.Dat gezegd hebbende, kunnen het koningen, wijzen en magiërs geweest zijn maar ook gewoon kooplieden.Kortom, het is een verhaal met veel onzekerheden.

13-10-2020 16:14:57 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.126

OTindex: 6.178

In de grondtekst wordt gesproken van magoi (maar dan in Griekse letters) en dat hangt wel heel nauw samen met ons woord magiër...

Inderdaad is het aantal afgeleid uit (bedacht naar aanleiding van) het aantal genoemde geschenken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: