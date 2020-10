Bruid kapot van verdriet nadat trouwjurk er totaal anders uitziet dan ze verwacht had

Een vrouw kocht onlangs een tweedehands trouwjurk, maar toen ze hem ontving, viel ze achterover van verbazing. De jurk was een gedrocht in vergelijking met de foto’s.



Meaghan Taylor is sinds kort verloofd met haar vriend Keith. Volgend jaar stappen ze in het huwelijksbootje, dus ging ze alvast op zoek naar een trouwjurk. De 23-jarige Canadese mama van één vond volledig haar ding op Wish en betaalde 65 euro voor de witte trouwjurk met kanten mouwen en lange sleep.



Toen ze de jurk ontving, schrok ze zich een hoedje. De jurk paste totaal niet aan en van een sleep was geen spoor te bekennen. “De jurk leek totaal niet op de foto. Ik was er kapot van, maar moest er ook wel wat om lachen”, vertelt ze aan The Sun.



Meaghan vroeg haar geld terug en na veel vijven en zessen lukte dat ook. Ze maakte een foto van zichzelf in de jurk en deelde die op Facebook. “Mijn gezicht spreekt boekdelen. Het was te grappig om niet te delen. Ik ben er zeker van dat heel wat mensen er eens goed mee kunnen lachen”, klonk het.

Reacties

11-10-2020 16:37:12 Grouse

Teleurgesteld? Zou kunnen.

Maar wat verwacht je nou voor 65 euro?



Teleurgesteld? Zou kunnen.

Maar wat verwacht je nou voor 65 euro?

11-10-2020 17:14:11 Buick

Ze kon nog eens goed lachen voor 65 euro.

En er mogen maar een paar mensen bij het huwelijk aanwezig zijn.

En die mensen kunnen dus ook lachen.

Maar ja, ze wil nu eenmaal voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.



11-10-2020 17:20:52 botte bijl

@Grouse :

voor 65 €uro verwacht je de jurk die op de foto staat. anders is het oplichting.

voor 65 €uro verwacht je de jurk die op de foto staat. anders is het oplichting.

omdat het erg goedkoop is voor een trouwjurk met een sleep, kun je wel nog verwachten dat je zelf een paar naden en zo moet bijwerken/overdoen

