Singapore voert babybonus in

Singapore tast diep in de buidel om haar burgers aan te moedigen om meer kinderen te krijgen tijdens de coronacrisis. De regering vreest dat inwoners het krijgen van kinderen uitstellen door de coronacrisis en komt daarom met een bonus.



“We hebben vernomen dat corona ervoor gezorgd heeft dat onze burgers hun kinderplannen hebben uitgesteld”, zegt vicepremier Heng Swee Keat. De autoriteiten moeten nog bekendmaken hoeveel geld elk koppel zal krijgen.



In Singapore bestaan al heel wat bonussen voor mensen die aan kinderen willen beginnen, het land heeft immers een van de laagste geboortecijfers ter wereld. In 2018 werden er maar 1,14 baby’s geboren per vrouw. Het huidige bonussysteem biedt ouders tot zo’n 6.241,75 euro aan.

Reacties

09-10-2020 16:21:55 Emmo

Beginnen we er zo langzamerhand achter te komen dat een groot aantal problemen wereldwijd: honger, milieu, klimaatverandering, etc. voor een groot gedeelte is terug te voeren op een teveel aan mensen, voeren ze daar een fokpremie in.

09-10-2020 16:53:11 Mamsie

Quote:

In 2018 werden er maar 1,14 baby’s geboren per vrouw.



Dat is wél zielig, ga je bevallen en krijg je alleen maar een paar voetjes.



Maar ik ben het helemaal met



Laatste edit 09-10-2020 16:56 Dat is wél zielig, ga je bevallen en krijg je alleen maar een paar voetjes.Maar ik ben het helemaal met @Emmo eens, de wereld bezwijkt al bijna onder zijn bewoners, ze moeten juist premies geven aan mensen die hun gezin klein houden. 🤓

09-10-2020 16:56:50 Jawel

Alleen al in 2018 werden er per vrouw 1,14 baby's geboren. Dus iedere vrouw kreeg dat jaar minimaal één kind en 1 op 7 een tweeling? En dat vonden ze laag, dus moeten er in 2017 nog meer baby's geboren zijn?

Aannemende dat 50% van de bevolking vrouw is, betekent dat, dat de bevolking ieder jaar met meer dan 50% stijgt. Dat is nog eens een bevolkingsexplosie!

09-10-2020 17:24:13 DrZiggy

S



Al vermoed ik dat hier ergens iets niet goed gaat met de cijfers.



@Mamsie :

ze moeten juist premies geven aan mensen die hun gezin klein houden. 🤓 Quoteze moeten juist premies geven aan mensen die hun gezin klein houden. 🤓



Dat moet dan wel post mortem worden uitgekeerd, want tot de dood kan je gezin nog groeien.

Of krijgen we allemaal 5.000 euro bij de geboorte en voor ieder kind dat je krijgt, moet je 1000,- betalen. Dan mag je 10 kinderen gratis hebben



Laatste edit 09-10-2020 17:24 @Jawel : In 2019 zaten ze op 8.7 per 1000 inwoners. Dus de bonussen helpen welAl vermoed ik dat hier ergens iets niet goed gaat met de cijfers.Dat moet dan wel post mortem worden uitgekeerd, want tot de dood kan je gezin nog groeien.Of krijgen we allemaal 5.000 euro bij de geboorte en voor ieder kind dat je krijgt, moet je 1000,- betalen. Dan mag je 10 kinderen gratis hebben

09-10-2020 17:51:48 Jawel

Laatste edit 09-10-2020 17:52 @DrZiggy : dat bedoel ik: iets is er mis met de cijfers want die 1,14 per vrouw in 2018 vertaalt zich (bij 50% vrouw) in 570 geboortes per 1000 inwoners. Dat zou best heftig zijn...

