Purmerender steekt per ongeluk huis in brand bij wegroken wespennest

PURMEREND - Een bewoner van de Aztekenstraat in Purmerend Weidevenne heeft een heet ochtendje achter de rug. Hij probeerde eigenhandig een wespennest weg te branden, maar was er niet van uitgegaan dat de spouwmuur vlam zou vatten.



De brand woedde in het open gedeelte van de spouwmuur, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Voor wespen is dat een plek waar ze zich graag nestelen.



Volgens de Veiligheidsregio is het bij een kleine brand gebleven. Zowel het vuur als de rook bleef in de spouwmuur, waardoor de brand goed te blussen was.



De brandweer bleef nog enige tijd ter plaatse om te controleren of het vuur volledig gedoofd was.

Reacties

09-08-2020 17:06:58 Mamsie

En hoe is het met onze vliegende vriendjes afgelopen?

09-08-2020 19:51:07 Emmo

Overigens dacht ik dat het materiaal voor spouwmuurisolatie niet brandbaar was. Lijkt mij wel zo veilig, eerlijk gezegd. @Mamsie : die zijn gevlogen.Overigens dacht ik dat het materiaal voor spouwmuurisolatie niet brandbaar was. Lijkt mij wel zo veilig, eerlijk gezegd.

09-08-2020 20:02:28 botte bijl

misschien verandert dat spul als het tientallen jaren in de muur zit.... misschien verandert dat spul als het tientallen jaren in de muur zit....

