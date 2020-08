Net een tekenfilm: naakte man achtervolgt brutaal everzwijn na stelen laptop

Een populaire badplaats in de buurt van Berlijn leek afgelopen woensdag even in een krankzinnige tekenfilm te zijn veranderd. Een naakte badgast zette alles op alles om een wild everzwijn te achterhalen. De reden: het beest had samen met twee kleintjes een tas met daarin zijn laptop gestolen.Het opzienbarende voorval deed zich woensdag voor bij de Teufelssee, een gletsermeertje in het Grunewald bij Berlijn, waar naaktrecreatie nog gewoon is toegestaan. Dat is ook wat de man op de foto gedaan lijkt te hebben, toen hij onverwacht bezoek kreeg.Volgens ooggetuigen kwam de oudere man tijdens het ontspannen iets te dicht in de buurt van de dieren. Het everzwijn, dat twee kleintjes had meegenomen, zou hierna uit een soort van wraakpoging de tas hebben gestolen. ,,De dieren waren helemaal niet verlegen. Het leek alsof de zeug haar kinderen wilde laten zien: ‘Kijk, zo leven mensen’”, zegt een van hen tegen een Duitse lokale krant.Op foto’s die een getuige woensdag deelde, is te zien hoe de man tot grote hilariteit van andere gasten achter het everzwijn aan rent. Het dier heeft zijn laptoptas in zijn muil. ,,De natuur slaat terug”, aldus de getuige. ,,Jacht op wilde zwijnen aan de Teufelssee. De laptop van de man zit in de gele tas, daarom gaf hij het beste van zichzelf, zelfs in adamskostuum.”De onfortuinlijke nudist moest het beest helemaal tot aan het bos volgen. Hij had geluk dat het dier tijdens de vlucht ergens in was gestapt, wat hem vertraagde. Hijgend en puffend kwam de eigenaar met zijn spullen het bos uitgelopen. ,,Toen hij met de laptop aankwam, begon iedereen te klappen”, aldus een ooggetuige.Adele Landauer, een acteur en levenscoach, nam foto’s van de opzienbarende achtervolging en plaatste ze op Facebook. Hiervoor werd ze in eerste instantie verguisd door andere Facebook-gebruikers, omdat ze de man belachelijk zou willen maken. Dat ontkent ze. De man vond het volgens haar prima dat ze de beelden deelde.,,Ik liet de foto’s aan de man zien”, klinkt het. ,,Hij lachte luid en gaf me toestemming om ze openbaar te maken. Ik denk dat het leven ook grappige kanten heeft. Je mag ze zeker delen.”