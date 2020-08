Gedetineerden vinden schattige manier om drugs in gevangenis te smokkelen

Gevangenen in een zwaarbewaakte instelling in Sri Lanka zijn betrapt terwijl ze op een heel opmerkelijke manier drugs en simkaarten binnen wilden smokkelen. De bewakers ontdekten een kat waar een zakje met de smokkelwaar vastgebonden was.



Als je veel tijd op een klein kamertje doorbrengt zonder veel afleiding, dan kan de creativiteit beginnen stromen. Dat was ook het geval bij enkele gedetineerden in de zwaarbewaakte Welikada-gevangenis in Sri Lanka. Zij kwamen op het idee om wat verboden spullen de instelling in te smokkelen en gebruikte daarvoor een opvallend, maar schattig transportmiddel. Ze lieten handlangers een zakje aan een kat binden en stuurden het dier het gebouw in.



De kat was niet heel succesvol in zijn taak, want bewakers konden het beest vatten. In het zakje vonden ze twee gram heroïne, twee simkaarten en een geheugenkaartje. Initieel was het de bedoeling om te kat te volgen naar de betrokken gevangenen, maar het sluwe diertje kon ontsnappen. Toen enkele bewakers zijn kooi openden om hem eten te geven, kon de kat zich een weg langs banen en wegvluchten door een hek.



Het is niet de eerste keer dat gedetineerden in Sri Lanka dieren gebruiken om contact te hebben met de buitenwereld, meldt The Daily Beast. Eerder gebruikte een lokaal kartel ook al een arend om over de gevangenis te vliegen en boodschappen te droppen. De bewakers vermoeden dat de kat door dezelfde mensen getraind werd.

Laatste edit 08-08-2020 12:51 Nee, het valt ook helemaal niet op, als er plotseling een bepakte kat rondwandelt....

