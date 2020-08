Lieke vond een dode kat met nog levende kittens in de buik: Ik wist dat ik snel moest handelen

BUNNIK - In Bunnik is een dode kat gevonden met nog levende kittens in haar buik. Lieke Elberse, in het dagelijks leven werkzaam bij een dierenartsenpraktijk in Utrecht, stuitte er bij toeval op en wist uiteindelijk drie van de vier kittens te redden.



"Ik was aan het hardlopen", vertelt Lieke een dag later. Op de Rijnsoever, net buiten Bunnik, zag ze in de berm iets wat haar aandacht trok. "Ik zag een kat liggen en kon eigenlijk op afstand al zien dat het niet goed ging. De darmen en ingewanden lagen eruit. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat de kat niet meer leefde. Maar ik zag wel een baarmoeder - door mijn werk als paraveterinair herken ik die wel - en ik zag dat die bewoog."



Lieke realiseerde zich dat de kat - die vermoedelijk is aangereden - zwanger was en twijfelde geen moment. "Ik heb met mijn nagels de baarmoeder opengehaald, want ik had natuurlijk niks bij me. Ik dacht wel even 'wat ben ik aan het doen?', maar ik had vooral in mijn hoofd dat het lijkt op een keizersnede, want dan zie je ook zo'n baarmoeder liggen. Qua handelen is het ongeveer hetzelfde. Alleen wist ik dat ik nu nog sneller moest zijn, omdat ik niet wist hoe lang de kat er al lag."



De moederkat bleek in totaal vier kittens in haar buik te hebben. Lieke wist ze eruit te halen en verwijderde de navelstrengen. "Eén was al levenloos, maar de andere drie begonnen na goed droogwrijven te mauwen. Die heb ik mee naar huis genomen en op een warme kruik gelegd."



Een dag later moet ze zelf wel een beetje lachen om de hele gebeurtenis. "Mijn baas zei gelijk: het kan er ook maar eentje zijn die dit kan meemaken." Want Lieke heeft wel vaker dit soort 'dingetjes', zegt ze. "Ik neem wel vaker beestjes mee naar huis. Vogeltjes, konijntjes. Af en toe blijft er nog wel eens een bij ons wonen. Per ongeluk."



Al is het ter wereld brengen van de kittens van een overleden kat ook voor haar een unicum. "Mijn moeder stond wel versteld", vertelt ze. Maar ze heeft geen moment getwijfeld. "Ik dacht eigenlijk meteen op een professionele manier dat ik die kittens wilde redden."



Inmiddels zijn de jonge katjes ergens anders ondergebracht. Via de dierenambulance zijn ze terecht gekomen bij Wendy van der Steen uit Overberg. Zij is gastgezin voor jonge kittens. "De dierenambulance belde en vroeg aan mij: is het te doen om ze groot te brengen?", vertelt Wendy. "Nou heb ik wel vaker jonge kittens gehad van een dag oud, en er is geen garantie. Maar ik kan het natuurlijk altijd proberen." Wendy vermoedt dat de kittens een week te vroeg geboren zijn, maar dat hoeft volgens haar niet een probleem te zijn. "Alles zit erop en eraan."



En het gaat tot nu toe ook goed met de jonkies. "Ieder uur wordt er gevoed. Ze hebben al geplast en één heeft ook al gepoept. Dat is zoals het moet. En slapen." Verder is het volgens Wendy afwachten. "Ook al gaat alles volgens het boekje; er kan ineens één razend snel achteruitgaan en het niet redden. En degene die je binnenkrijgt waarvan je denkt 'dit wordt niks meer', die fietst er doorheen en wordt gewoon groot."



De komende weken mogen de kittens bij Wendy aansterken. Na een week of 4 of 5 gaan ze door naar een volgend gastgezin waar ze meer ruimte hebben en verder kunnen socialiseren. Als ze oud genoeg zijn, kunnen ze naar een definitief thuis gaan. Het dierentehuis Zeist zal de zoektocht naar de nieuwe baasjes op zich nemen.



Geen chip

De katten worden via het asiel herplaatst, omdat er geen baasje van de moederkat bekend is. Lieke heeft die wel geprobeerd te achterhalen, maar zonder succes. "Ik heb de kat vanmorgen meegenomen naar m'n werk. Gekeken of ze een chip heeft, maar dat heeft ze helaas niet. Ze had ook geen bandje. Dus ik heb een groot vermoeden dat het een wilde kat is geweest."



De kat blijft voorlopig nog wel even liggen bij de dierenpraktijk van Lieke. Zij wil eerst nog even de database van Amivedi bekijken, waar vermiste katten in opgenomen zijn, om te kijken of er een vermiste kat voldoet aan het signalement van de gevonden kat. Al acht ze die kans klein. "Het was een zwarte kat met weinig opmerkelijke uiterlijke kenmerken. Ik vond alleen dat ze een vrij korte staart had."

Reacties

Inmiddels is er nog maar eentje in leven, vertelde de tv me gisteravond.

Hoewel de vrouwtjes tamelijk saai van kleur zijn. Afijn, ik zag op zeker moment dat een zwanger vrouwtje, (Guppen zijn levendbarend), op apegapen lag en ik zag dat ze vol met jonkies zat.



Moeders kon ik natuurlijk niet redden, daarvoor had ik veel te weinig verstand van die visjes, maar ik heb haar uit het water gehaald en heel voorzichtig met een scheermesje opengesneden en de jonkies eruit gehaald en in een klein reserveaquarium gedaan. De meesten hebben het overleefd.



