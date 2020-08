Vrouw vertrekt op reis met beenderen van echtgenoot in bagage

Op de luchthaven in de Duitse stad München is een 74-jarige Armeense vrouw tegengehouden met de beenderen van haar echtgenoot in haar bagage, zo heef

Reacties

05-08-2020 16:22:29 stora

Stamgast



WMRindex: 18.628

OTindex: 2.832

Gezellig met zijn drieën op reis

05-08-2020 16:43:26 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.639

OTindex: 1.813

Werd ze wel aangeslagen voor een extra vliegticket?

05-08-2020 16:57:17 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 441

OTindex: 392

Wnplts: Velsen Noo

@Grouse : ik denk eerder dat ze moest bijbetalen voor extra BEEN-ruimte

05-08-2020 17:24:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.679

OTindex: 78.832

Mevrouw, wat rammelt er zo in uw koffertje?

05-08-2020 18:30:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 81.028

OTindex: 35.088

Quote:

De vrouwen mochten hun reis verder zetten, samen met de resten van hun vader en echtgenoot.

leuk dat het mocht, maar ik ben wel nieuwsgierig wat moeder en dochter in Armenië gingen doen met die botten. herbegraven of soep trekken leuk dat het mocht, maar ik ben wel nieuwsgierig wat moeder en dochter in Armenië gingen doen met die botten. herbegraven of soep trekken

05-08-2020 23:51:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.679

OTindex: 78.832

@botte bijl : Hij had altijd al deze reis van zijn leven willen maken. Maar omdat dát niet meer kon werd het de reis van zijn dood. Weĺ jammer dat hij niet meer uit het raampje kon kijken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: