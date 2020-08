Kan niet? Past niet? Bankstel sukkelt met 40 per uur over de A50

Agenten keken zondag vreemd op toen zij een autootje met 40 kilometer per uur over de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zagen sukkelen. Ook opvallend was het forse bankstel op het dak en in de achterbak, vastgebonden met alleen een touwtje. En dat allemaal over de vluchtstrook en zónder rijbewijs.Het rijdende bankstel was bijna groter dan de auto die het vervoerde. De bestuurder gaf aan het meubelstuk als verrassing te hebben meegenomen voor zijn vrouw.Op de A50 durfde de waaghals het gaspedaal toch niet verder in te drukken uit vrees zijn lading te verliezen. Hij negeerde daarbij het rode kruis boven de vluchtstrook.Bij controle bleek de bestuurder dus ook niet te beschikken over een rijbewijs. "Ik blijf me verbazen", aldus een van de betrokken agenten.De bestuurder kreeg een boete omdat de lading niet vast zat op dakdragers, omdat hij over de vluchtstrook reed en omdat hij geen rijbewijs had.