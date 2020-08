Man gaat in museum op beeld zitten voor een selfie en breekt twee tenen af

Een Oostenrijkse bezoeker van het Gipsoteca Museum in het Noord-Italiaanse Possagno is op een beeld gaan zitten om er een selfie mee te maken en brak daarbij twee tenen van het kunstwerk af. De man koos het hazenpad. Dat meldt onder meer Art Newspaper.Het gaat om een beeld gemaakt door Antonio Canova, een gipsmodel uit 1804 voor zijn uiteindelijk marmeren beeld van Paolina Bonaparte, een naar verluidt beeldschone zus van Napoleon Bonaparte.Het museum zegt dat de beveiligers de schade na enkele minuten ontdekten en alarm sloegen. Vittorio Sgarbi, voorzitter van Antonio Canova-stichting, wil dat de politie de vernieler opspoort. In het aan kunstschatten zo rijke Italiƫ zijn al langer zorgen over het gedrag van sommige toeristen.