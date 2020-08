Moeder geeft toe dat ze met meer dan 50 mannen naar bed ging: Maar dat maakt me geen slet

Een Australische blogster en moeder van vijf heeft een krachtige boodschap gedeeld op Instagram. Ze roept vrouwen op om zich niet te schamen voor het aantal bedpartners dat ze hebben gehad. “Het maakt niet uit met hoeveel mensen je naar bed bent gegaan. Sloeries bestaan niet”, klinkt het.



Constance Hall houdt ervan om intieme details over haar gezins- en seksleven te delen met haar 425.000 volgers. De 36-jarige moeder van vijf inspireert op die manier heel wat mensen. Onlangs ontving ze een bericht van een vrouw die bang was om aanzien te worden als ‘slet’.



Dat zette Hall aan om haar eigen aantal bedpartners vrij te geven. “Niets boezemt het patriarchaat meer angst in dan een seksueel bevrijde vrouw. Ooit dreigde een ex ermee om aan iedereen te vertellen dat ik met meer dan 40 mannen gevreeën had. Wat een belediging. Ik ben er vrij zeker van dat het er meer dan 50 waren”, knipoogt ze.



Hall hekelt het feit dat vrouwen soms ‘sloeries’ genoemd worden op basis van het aantal bedpartners dat ze hebben gehad. “Sloeries bestaan niet. Ze zijn uitgevonden om vrouwen in toom te houden zoals spoken voor kinderen bedacht werden. Een verleidster? Misschien. Maar keur dan niet de verleidster, maar het spel af”, besluit ze.



Haar bericht kon op heel wat positieve reacties rekenen. “Dit is waarom ik je volg. Waarom zouden we ons moeten schamen voor ons leven”, “Ik loog vroeger over mijn aantal bedpartners omdat ik me schuldig voelde. Maar waarom? Ik vond het leuk, ik hield van hen en ik verliet hen”, en “Ik herinner me dat mijn huidige echtgenoot me vroeg hoeveel bedpartners ik voor hem had. Hij was zo gechoqueerd dat hij het bijna gedaan maakte.



Mensen denken ook vaak dat als je veel bedpartners hebt gehad, je sneller geneigd bent om overspel te plegen. Ik heb mijn man nog nooit bedrogen en we zijn intussen 18 jaar getrouwd”, klinkt het onder meer.

02-08-2020 18:18:38 Mikeph







ik denk dat het meer om gaat in hoeveel tijd je met ze het bed in duikt. Elke dag een ander is zeg maar anders dan elk kwartaal een ander bijv.

02-08-2020 18:37:42 Mamsie









Quote:

Maar dat maakt me geen slet



Tuurlijk niet. Wie met Jan en alleman aan het naaien slaat is van voorbeeldige keurigheid.



Laatste edit 02-08-2020 18:38 Tuurlijk niet. Wie met Jan en alleman aan het naaien slaat is van voorbeeldige keurigheid.

02-08-2020 19:10:21 Ronnymij













Ik had vroeger in het uitgaansleven vrienden die bijna elk weekend wel met een ander het bed in doken( ik niet hoor ik was vrij verlegen in die tijd)

Van die gasten werd eigenlijk nooit iets gezegd, terwijl er schande van werd gesproken wanneer een meisje in korte tijd meerdere relaties "uitprobeerde"



Weet niet hoe dat nu is, al zegt dit artikel genoeg. Het is en blijft natuurlijk een raar feit dat er onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen in dit gedrag.Ik had vroeger in het uitgaansleven vrienden die bijna elk weekend wel met een ander het bed in doken( ik niet hoorik was vrij verlegen in die tijd)Van die gasten werd eigenlijk nooit iets gezegd, terwijl er schande van werd gesproken wanneer een meisje in korte tijd meerdere relaties "uitprobeerde"Weet niet hoe dat nu is, al zegt dit artikel genoeg.

