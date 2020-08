Levensgevaarlijke situaties door coronamaatregelen in Jan Pieter Heijestraat

Bewoners van Amsterdam Oud-West zijn op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de nieuwe indeling van de Jan Pieter Heijestraat. De gemeente heeft bepaald dat fietsers daar de rijbaan op moeten, zodat voetgangers makkelijker anderhalve meter afstand kunnen houden.'Het is een volkomen chaotische stituatie', zegt buurtbewoner en voorzitter van de bewonerscommissie Margot Nieuwenhuis. 'Er staan denk ik bij elkaar vijftig verkeersborden. Niemand weet waar hij aan toe is. Er ontstaan echt levensgevaarlijke situaties. Het vreemde is: het is bedoeld om meer ruimte voor voetgangers te creƫren, maar niemand ervaart eigenlijk dat er meer ruimte is.'Om te zorgen dat de fietsers daadwerkelijk de rijbaan op gaan, zijn er door de gemeente betonnen blokken op het fietspad neergezet. 'Dat is natuurlijk waanzinnig. Dat soort blokken zetten ze neer als er een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld moet worden', stelt Nieuwenhuis.Een fietser zegt dat ze de straat nu gaat mijden. 'Ik neem de zijstraatjes. Ik kom er wel en hoop dat het op een gegeven moment in orde wordt gemaakt.'Nieuwehuis hoopt ook dat de straat weer wordt aangepast. 'Want over een paar weken komen de kinderen weer die daar naar de twee buurtscholen gaan. Het is gewoon wachten tot er een gewonde valt. Dat kan echt niet.'De maatregelen zijn tijdelijk en duren tot 31 oktober. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de ontwikkelingen in het verkeer en de drukte op straat 'nauwlettend in de gaten gehouden worden'. Eind oktober wordt bepaald of de maatregelen worden verlengd of teruggedraaid.