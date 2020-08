Skydiver verliest kunstbeen tijdens sprong, boer vindt het ding terug

De Amerikaan Chris Marckres (47) stond zó stijf van de adrenaline tijdens zijn eerste skydive dat hij niet doorhad dat hij zijn beenprothese verloor. Pas bij de landing sloeg de schrik hem om het hart. Waar was zijn kunstbeen?



,,Ik had geen idee. Ik denk dat ik het gewoon niet doorhad door de spanning”, reageert Marckres bij CNN. ,,Ik genoot van de sprong en lette op alles behalve mijn prothese.”



Pas na de sprong, uit een vliegtuig op drie kilometer hoogte, boven een uitgestrekt landbouwgebied in de Amerikaanse staat Vermont, sloeg de schrik toe. Waar was zijn been? Eén van de twee protheses, die hij pas twee maanden had nadat hij zijn benen verloor aan diabetes. Eén zo'n kunstbeen kostte hem 17.000 euro, en hij vermoedde dat zijn verzekeringsmaatschappij niet heel happig zou zijn om zijn verloren exemplaar te vervangen. Nu zou hij opnieuw gebonden zijn aan een rolstoel en drie keer per week meer moeite moeten doen om op zijn dialyse-afspraken te komen.



Dus besloot de 47-jarige een oproep op Facebook te zetten. Hij had er niet veel vertrouwen in, maar je weet maar nooit. Wie had zijn been gezien? Het bericht werd veel gedeeld en ongeveer honderd mensen hielpen hem mee zoeken, onder wie een vrouw met werkervaring bij de politie en een man die reddingshonden traint. ,,Zo bijzonder om te zien dat er zoveel goede mensen zijn die een compleet vreemde willen helpen”, zegt Marckres. Met resultaat: boer Joseph Marszalkowski vond de prothese in zijn 44 hectare grote sojabonenplantage dichtbij de landingsplek van de skydivers.

Reacties

01-08-2020 10:11:01 Mamsie









Quote:

de prothese in zijn 44 hectare grote sojabonenplantage



Hee, wat een rare sojaboon, die heb ik hier toch niet gepoot? Hee, wat een rare sojaboon, die heb ik hier toch niet gepoot?

01-08-2020 10:46:17 botte bijl









die prothese zal minstens een vierkante meter van de oogst hebben vernield. wordt dat vergoed

01-08-2020 10:47:45 BatFish









Vraag me af of die boer ervaring heeft met spullen die skydivers hebben laten vallen.

01-08-2020 13:54:17 allone











Maar ja, ik ga ook nooit skydiven..



Fijn dat hij zijn been weer heeft Goh, dat gebeurt mij nou nooit, dat ik een been verlies..Maar ja, ik ga ook nooit skydiven..Fijn dat hij zijn been weer heeft

01-08-2020 16:10:15 Ronnymij









Volgende keer maar een rolletje Duct-tape mee, anders wordt het zo rommelig

01-08-2020 16:32:31 stora









Als die boer hem niet had afgegeven dan had hij geen poot gehad om op te staan.

