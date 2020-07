Hond vast in drijfzand Walsbergs bos: Ik was Whiskey bijna kwijt!

WALSBERG - Het scheelde niet veel of Astrid Claassen uit Deurne had afscheid moeten nemen van haar boomer-hondje Whiskey. Tijdens een wandeling in het Walsbergs bos werd de trouwe viervoeter het drijfzand ingezogen.,,Ik kon hem nog net op tijd uit het slik trekken", vertelt een geschrokken Astrid Claassen. Ze is zondag met haar hond in het Walsbergs bos aan het wandelen als ze Whiskey bij de vijver even los laat. ,,Dan kan hij zijn energie kwijt", zegt Claassen die daar wel vaker haar hondje uitlaat. Als de boomer uit de vijver komt, rent hij nog even naar een kleinere ondiepe plas. Het blijkt drijfzand.Een stelletje op het bankje vlakbij de vijver, ziet hoe Whiskey vastraakt in het slijk en voor zijn leven vecht. De twee waarschuwen Claassen. ,,Hij lag op zijn zij met zijn snoet in het slijk. Hij kon er zelf niet meer uit en werd onder water gezogen. Ik kon hem er nog net op tijd uittrekken",vertelt ze.Eenmaal uit het drijfzand, beweegt het hondje niet meer. Kort erna begint Whiskey toch weer te ademen, als haar baasje hem een paar keer op zijn ruggetje heeft geklopt. Claassen belt meteen de dierenarts. ,,Die zei dat het beter was mijn hond van de situatie te laten bekomen en dat ik de volgende dag langs moest komen voor een check."Een dag later blijkt uit een bloedonderzoek en enkele röntgenfoto's dat Whiskey alweer zo goed als hersteld is van het incident. Claassen: ,,Hij moet nog een paar dagen pijnstillers slikken." De Deurnese hoopt dat andere hondenbezitters goed opletten als ze hun hond uitlaten bij de bewuste vijver: ,,Ik was Whiskey bijna kwijt!"