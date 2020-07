6-Jarig jongetje stapt alleen in trein, moeder net te laat

Een 6-jarig jongetje maakte zaterdagavond een bijzondere treinreis. Hij stapte op station Wijchen in de trein richting Den Bosch, maar zijn moeder was net te laat.



Kort daarna vertrok de trein met het jongetje zonder zijn moeder. Door een nauwe samenwerken met de NS en de politie werden moeder en zoon later herenigd op het station in Oss, stelt wijkagent Henry van Galen gerust. ‘Eind goed, al goed.’

Reacties

27-07-2020 19:37:05 allone

Oudgediende



Als ik naar 'gerelateerde artikelen' kijk, komt dat wel vaker voor.

27-07-2020 20:03:11 KhunAxe

Stamgast



Ik heb twee jongens grootgebracht dus ben ervaringsdeskundige, hoe krijg je het voor elkaar om je kind te verliezen? Het is mij nooit gelukt.. Ongeacht hoe of waar, dat kan haast enkel het gevolg zijn van grove onachtzaamheid.



Zeker op plaatsen als treinstations e.d. hou je je kind aan de hand en stapt tegelijk met je kind in. Als je iets vergeten bent en je moet de trein nog 'even snel' verlaten dan neem je je kind mee. Zo werkt dat, en niet anders Ik vind zoiets eigenlijk onbegrijpelijkIk heb twee jongens grootgebracht dus ben ervaringsdeskundige, hoe krijg je het voor elkaar om je kind te verliezen? Het is mij nooit gelukt.. Ongeacht hoe of waar, dat kan haast enkel het gevolg zijn van grove onachtzaamheid.Zeker op plaatsen als treinstations e.d. hou je je kind aan de hand en stapt tegelijk met je kind in. Als je iets vergeten bent en je moet de trein nog 'even snel' verlaten dan neem je je kind mee. Zo werkt dat, en niet anders

27-07-2020 21:59:48 Mamsie

Oudgediende



Wíj liepen hier eens op een zondagmiddag langs de dijk, de kinderen waren nog klein. Er stonden paardjes achter het hek én daar gingen we kijken.

De jongste dochter, toen zo'n vier jaar oud denk ik, hadden we stevig bij de hand.

Maar ze schrok van de paardjes, rukte zich los en rende zó tegen een auto aan die dáár (gelukkig niét hard) net reed.

Gelukkig geen schade aan de kleine meid maar we stonden allemaal te trillen op onze benen, de dame uit de auto ook.

Denk je het kind goed vast te hebben....

@KhunAxe : Ten zij het kind zich in zijn enthousiasme losrukt én naar de trein rent, nou die gaat harder dan moeders met haar bagage én gehakte schoenen!Wíj liepen hier eens op een zondagmiddag langs de dijk, de kinderen waren nog klein. Er stonden paardjes achter het hek én daar gingen we kijken.De jongste dochter, toen zo'n vier jaar oud denk ik, hadden we stevig bij de hand.Maar ze schrok van de paardjes, rukte zich los en rende zó tegen een auto aan die dáár (gelukkig niét hard) net reed.Gelukkig geen schade aan de kleine meid maar we stonden allemaal te trillen op onze benen, de dame uit de auto ook.Denk je het kind goed vast te hebben....

