Levensgevaarlijk: visser gooit lijn over hoogspanningsdraden bij Hengelo

Letterlijk een ‘spannende’ klus voor medewerkers van netbeheerder Tennet. Zij rukten zondag in alle vroegte uit om een vislijn die over een hoogspanningslijn boven de vijver in de Hengelose wijk ‘t Genseler hing te verwijderen.Buurtbewoner Tonnie Klein Hemmink was er bij toen personeel van Tennet op zondagmorgen, vijf man sterk, het vistuig met een grote kraanwagen verwijderden. „Ik loop hier bijna iedere dag met de hond en had een paar dagen geleden al gezien dat er iets over de hoogspanningslijn hing”, vertelt hij.In de vijvers van ‘t Genseler zitten vaak vissers te vissen, ondanks de waarschuwingsborden die onder de masten staan.„Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen geen idee, daar moet je nog wel je best voor doen”, meent Klein Hemmink. „Volgens de mensen van Tennet kon de lijn ook best blijven hangen. Maar er hadden zo veel mensen met de gemeente gebeld dat ze besloten hebben om het vistuig toch maar te verwijderen.En dat gebeurde dus zondagmorgen, in alle vroegte. Dat is het meest geschikt tijdstip, omdat een deel van de hoogspanning van de kabels moet worden gehaald. Een klus waar vijf mensen bij betrokken waren en een kraanwagen voor nodig was, omdat de lijn boven het water hing. Na een uur was de klus geklaard.Wie het vistuig over de hoogspanningslijn heeft gegooid is niet bekend. „Die is in geen velden of wegen te bekennen. Het is een levensgevaarlijke actie van de visser, maar ik ga er van uit dat die persoon ongedeerd is gebleven. Anders had ik het vast wel gehoord”, zegt Klein Hemmink.Een woordvoerder van Tennet had zondagmorgen nog geen informatie beschikbaar over de klus.