College: KLM discrimineerde vrouw in vliegtuig

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat KLM vorig jaar een vrouw heeft gediscrimineerd. Het was de partner van SP-Kamerlid Ronald van Raak, die vorig jaar oktober de zaak aanhangig maakte.



Aanleiding was een incident in mei: de vrouw vloog met KLM van New York naar Amsterdam. Ze kreeg een stoel naast een joods-orthodoxe man, maar die wilde vanwege zijn geloof niet naast een vrouw zitten.



Hij reisde samen met andere joods-orthodoxe mannen, die ook allemaal niet naast haar wilden zitten. "De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd", schreef Van Raak toen in een column op de SP-website.



Het college zegt nu dat KLM in het vervolg degene moet aanspreken die discrimineert, en niet het slachtoffer. Ook had het personeel van de luchtvaartmaatschappij het onderscheid op basis van geslacht niet mogen maken.



"Het gaat hier om een publiek belang, dat elke vrouw erop moet kunnen rekenen dat zij niet wordt gediscrimineerd op een vlucht van KLM", zegt Van Raak tegen persbureau ANP.



Hij hoopt dat KLM zijn procedures aanpast. KLM schreef vorig jaar al op Twitter dat de crew probeert om zoiets aan boord op te lossen. "Daarbij worden afwegingen gemaakt. Zo ook in dit geval."

Reacties

26-07-2020 10:24:46 KhunAxe









Maar nu weet nog ik niet hoe het debacle werd opgelost?

26-07-2020 10:46:55 BatFish









@KhunAxe : De crew heeft de vrouw gevraagd ergens anders te gaan zitten. Dat hebben ze met tegenzin gedaan. Ik kan het me vanuit de crew voorstellen dat als je een verzameling van deze fundamentalistische eikels aan boord krijgt, dat het om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken makkelijker is de vrouw te vragen om te verkassen. Maar het is natuurlijk te gek om los te lopen.

26-07-2020 10:52:15 Ronnymij













Persoonlijk zou ik elk persoon dat zonder goede redenen de vlucht vertraagt 1 keer waarschuwen, en bij weigering uit het vliegtuig laten zetten.



Als we straks ook nog eens rekening moeten gaan houden met religie tijdens het reizen, dan houdt het begrip bij mij wel een beetje op. @KhunAxe : vroeg ik mij ook al af.Persoonlijk zou ik elk persoon dat zonder goede redenen de vlucht vertraagt 1 keer waarschuwen, en bij weigering uit het vliegtuig laten zetten.Als we straks ook nog eens rekening moeten gaan houden met religie tijdens het reizen, dan houdt het begrip bij mij wel een beetje op.

26-07-2020 10:59:20 KhunAxe









@BatFish :



De crew heeft duidelijk de weg van de minste weerstand gekozen, slapjanussen



.



Laatste edit 26-07-2020 11:00 @Ronnymij : Zou het mijn vliegtuig geweest zijn dan zou de man hebben moeten verkassen! Of opdonderen! Zeg het maar! Simpel.. De vrouw was zo welwillend om elders te gaan zitten, ik zou hen de pleuris hebben laten krijgen!De crew heeft duidelijk de weg van de minste weerstand gekozen, slapjanussen

26-07-2020 11:59:04 allone











Die mensen, die zich voortdurend gediscrimineerd voelen, zouden zich eens moeten afvragen waarom ze zo overgevoelig zijn.



: het was dan ook niet 1 man, maar een hele groep.. Dus misschien heeft de crew gewoon de beste oplossing genomen?



Laatste edit 26-07-2020 12:00 Ik vind het raar dat die vrouw er zo'n ophef over maakt. Haar nieuwe stoel was vast minstens zo comfortabel als haar oorspronkelijke stoel. Een beetje begrip over en weer kan ook geen kwaadDie mensen, die zich voortdurend gediscrimineerd voelen, zouden zich eens moeten afvragen waarom ze zo overgevoelig zijn. @KhunAxe : het was dan ook niet 1 man, maar een hele groep.. Dus misschien heeft de crew gewoon de beste oplossing genomen?

26-07-2020 12:25:36 KhunAxe













Verder begrijp ik je eigenlijk niet zo goed De vrouw had niet moeten verkassen maar de weigerachtige jood. Die had er een probleem mee om naast een 'onreine' vrouw te moeten zitten, dus had hij elders moeten gaan zitten. Hier is het puur een kwestie van principe vind ik, al had ze een stoel in de eerste klasse aangeboden gekregen!



De beste beslissing zou geweest zijn om de man die weigerde daar te gaan zitten uit het vliegtuig te verwijderen. Als dan de hele groep wilt vertrekken? En doei.. Koop je maar lekker een nieuw ticket.



Het college is het overigens met mij eens, dit was gewoon discriminatie! @allone : Nee hoor, er was er maar een aangewezen om daar te zitten, dat de anderen er ook niet wilden zitten is eigenlijk onbelangrijk. Het ging om de man wiens ticket voorschreef dat hij naast de vrouw moest zitten.Verder begrijp ik je eigenlijk niet zo goedDe vrouw had niet moeten verkassen maar de weigerachtige jood. Die had er een probleem mee om naast een 'onreine' vrouw te moeten zitten, dus had hij elders moeten gaan zitten. Hier is het puur een kwestie van principe vind ik, al had ze een stoel in de eerste klasse aangeboden gekregen!De beste beslissing zou geweest zijn om de man die weigerde daar te gaan zitten uit het vliegtuig te verwijderen. Als dan de hele groep wilt vertrekken? En doei.. Koop je maar lekker een nieuw ticket.Het college is het overigens met mij eens, dit was gewoon discriminatie!

26-07-2020 12:37:45 Emmo











Je had net zo goed kunnen stellen dat die vrouw had moeten weigeren te verkassen.

In principe heb je natuurlijk gelijk, net als dat college. Alleen sta je als bemanning plotseling voor een situatie waarbij de regels lichtelijk verbuigen beter is dan op je strepen staan. Zeker waar het vliegtuigen betreft kan een vertraging onvermoede gevolgen hebben voor bemanning, passagiers en vliegtuigmaatschappij. @KhunAxe : Ik kan me héél goed voorstellen dat dei bemanning de snelste en makkelijkste manier probeerde te vinden om de situatie acceptabel te maken..Je had net zo goed kunnen stellen dat die vrouw had moeten weigeren te verkassen.In principe heb je natuurlijk gelijk, net als dat college. Alleen sta je als bemanning plotseling voor een situatie waarbij de regels lichtelijk verbuigen beter is dan op je strepen staan. Zeker waar het vliegtuigen betreft kan een vertraging onvermoede gevolgen hebben voor bemanning, passagiers en vliegtuigmaatschappij.

26-07-2020 12:46:02 KhunAxe













Veronderstel dat jij op weg bent naar je schip en iemand weigert op religieuze gronden om naast jou te gaan zitten! Zou jij verkassen? Ik niet, met geen 10 paarden Daar ben ik heel principieel in beste vriend. Dan moet hij maar aan zijn stutten trekken!



.



Laatste edit 26-07-2020 12:46 @Emmo : Ik zie het probleem niet zo, eerlijk gezegd? De man weigerde plaats te nemen, nou, dan vertrek je toch en neem je een andere vlucht? En als zijn mede-joden dan ook uit willen stappen? Go ahead..Veronderstel dat jij op weg bent naar je schip en iemand weigert op religieuze gronden om naast jou te gaan zitten! Zou jij verkassen? Ik niet, met geen 10 paardenDaar ben ik heel principieel in beste vriend. Dan moet hij maar aan zijn stutten trekken!

26-07-2020 13:32:48 Mamsie









Als je als oneven groep niet het risico wilt lopen dat er een griezelige, andersdenkende vrouw naast je komt zitten dan moet je een even aantal stoelen reserveren. Zo eenvoudig is het.

26-07-2020 13:54:21 KhunAxe









@Mamsie : Jij vliegt niet zo vaak? En zijn vliegtuigen met een stoelindeling van 2-3-2, dus 7 stoelen per rij. Daar ga je met je even aantal

