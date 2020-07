25-07-2020 12:23:38

Laatste edit 25-07-2020 12:30

Een Buizerd is niet al te groot, dus de drone zal ook niet al te groot zijn. Ik heb eens een helikopter verloren op Samui, die was ook ergens in the middle of shit gecrasht.Ik loofde een beloning van 500 THB, (ongeveer 15 Euro), uit voor de eerlijke vinder en twee dagen later kwam inderdaad een ouwe local aangekuierd met mijn helikopterHij dacht er meer uit te kunnen halen dan de beloofde 500 Bath, (is ongeveer een dagloon voor een local, dus een prima beloning!).Ik zei tegen hem dat als hij mij 1500 Bath zou geven dat ik hem dan de remote zou gevenHij vertrok blij met 500 Bath op zak en ik had mijn helikopter terugMisschien kan deze Peter Janssen ook een beloning uitloven op FB ofzo?