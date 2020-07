Straatmuzikant Regilio (10) weggestuurd uit straat in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De één vindt het vrolijk, bij de ander wekt het vooral ergernis op. Regelmatig staat de 10-jarige Regilio in de Westerstraat in Enkhuizen op zijn blokfluit te spelen, maar sinds begin deze week zit de straatmuzikant beteuterd thuis. Nadat omwonenden en winkeliers bij gemeente en politie hadden geklaagd, werd hij door twee boa's weggestuurd.



Vader Marciano is verontwaardigd. Zijn zoon Regilio speelt al jaren op zijn blokfluit in de binnenstad van Enkhuizen en verdient er een klein zakcentje mee. "In het begin was het misschien wat vals, maar hij kan nu echt een nummertje spelen en heeft er heel veel plezier in: dit is zijn passie."



Maar die passie is nu helaas over, vertelt Marciano, want spelen wil zijn zoon niet meer. "Gisteren kwam hij huilend thuis. Buurtbewoners hebben geklaagd en daar heeft de gemeente boa's op afgestuurd. Hij moest per direct weg." Straatmuzikanten worden gedoogd in Enkhuizen, dus verbieden kan de gemeente het niet. "Ze willen nu dat hij elk kwartier verplaatst", vertelt de vader. "Waar gaan we heen met de wereld?"



Asad Radmanesh, eigenaar van de winkel waar Regilio voor de deur staat te spelen, heeft er geen last van. Integendeel, hij ziet het juist als iets positiefs. "Ik weet dat sommige winkeliers er last van hebben, maar ik zie alleen een kleine jongen die wat centjes wil verdienen: dat moet je juist aanmoedigen. Hij komt altijd binnen voor een praatje en vertelt dat hij van zijn centjes een cadeautje voor zijn broertje of zusje heeft gekocht. Ik zie er geen kwaad in."



Dan denkt de eigenaresse van een dameskledingzaak aan de Westerstraat er toch anders over. "Ik ben echt geen kinderhater hoor, ik heb zelf ook negen kleinkinderen, maar ik word hier knettergek van." De onderneemster heeft vorige week een klacht ingediend bij de gemeente en hoopt op een oplossing. "Hij speelt de hele dag hetzelfde liedje en doet het voor het geld. Als je passie voor muziek hebt dan ga je toch meerdere liedjes oefenen?"



"Ik hoor wel honderdtwintig keer in een uur 'Vader Jacob'", klaagt de winkelier, "op een gegeven moment kun je je er niet meer voor afsluiten en dan hoor je echt niets anders meer. Ik ga vaak achter in mijn kantoortje zitten, anders word ik he-le-maal gek." De eigenaresse van de modezaak hoopt dat de jongen op meerdere plekken in de Westerstraat gaat spelen. "Als hij nou heen en weer loopt dat kan ik er de lol nog wel van inzien, maar dit maakt mij echt knettergek."



Gemeentewoordvoerder Doretha Teunissen laat weten dat het maken van muziek inderdaad niet verboden is, maar dat zij er vanuit gaan dat de muzikant wel rekening houdt met anderen. "Er is door omwonenden meerdere keren aan de jongen gevraagd om niet te lang op dezelfde plek te blijven staan, maar hij wilde niet verplaatsen." Volgens Teunissen zijn er meerdere meldingen binnengekomen bij zowel gemeente als politie van overlast door de muziek van de jongen. "Naar aanleiding van de meldingen zijn onze boa’s op verzoek van de politie polshoogte gaan nemen. Daarbij was en is de insteek: muziek maken mag, maar houd rekening met anderen."



De vader van Regilio hoopt dat de gemeente zijn zoon gewoon laat spelen, maar hij wil wel zwart op wit dat het mag. "Winkeliers hebben hem al vaker weggestuurd, maar dit mag gewoon. Ik zeg ook altijd tegen hem: zeg maar gewoon dat je hier mag staan. Nu wil ik dat eerst op papier hebben van de gemeente, dan kan hij dat laten zien als mensen klagen."

Reacties

24-07-2020 12:48:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.549

OTindex: 78.634

Tja, het is leuk als een kind met muziek de boel een beetje opvrolijkt maar dan moet er toch wat meer klinken als vader Jacob.

Er moet nog wat aan het repertoire toegevoegd worden, dan wordt het gezellig om naar te luisteren.

24-07-2020 14:05:56 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.753

OTindex: 1.379





Als die knul nou eens een klein repertoire bij elkaar weet te fluiten en ook nog zo af en toe eens verkast heeft niemand er hinder van..



Het komt op mij over alsof dat knulletje geen kant op wilt, nou, jammer dan.. Doei...



. Laatste edit 24-07-2020 14:13 Ik ben het eens met de klagers, urenlang hetzelfde liedje moeten aanhoren? Daar wordt je stapelmesjokke van! En pa heeft makkelijk lullen, hij hoeft dat gejodel niet de hele dag aan te horenAls die knul nou eens een klein repertoire bij elkaar weet te fluiten en ook nog zo af en toe eens verkast heeft niemand er hinder van..Het komt op mij over alsof dat knulletje geen kant op wilt, nou, jammer dan.. Doei...

24-07-2020 14:11:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.549

OTindex: 73.829

Quote:

ik zeg ook altijd tegen hem: zeg maar gewoon dat je hier mag staan nou papa, dan zeg ik: leer hem maar dat hij ook met anderen rekening moet houden. Blokfluit is sowieso nogal doordringend, en dan urenlang Vader Jacob??



Muziek in winkels en supermarkten vind ik trouwens ook behoorlijk irritant.. misschien moeten we daar ook over gaan klagen?



Laatste edit 24-07-2020 14:14 nou papa, dan zeg ik: leer hem maar dat hij ook met anderen rekening moet houden. Blokfluit is sowieso nogal doordringend, en dan urenlang Vader Jacob??Muziek in winkels en supermarkten vind ik trouwens ook behoorlijk irritant.. misschien moeten we daar ook over gaan klagen?

24-07-2020 14:15:58 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.590

OTindex: 1.797

@allone : Er zijn nu eenmaal mensen die vooral rechten hebben. Plichten horen daar kennelijk niet bij.

24-07-2020 15:33:18 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.825

OTindex: 34.991

@Grouse :

een deel van die mensen vinden dat hun kinderen boven de wet staan, en ergens bij het volwassen worden komen die kinderen er achter dat dit niet klopt een deel van die mensen vinden dat hun kinderen boven de wet staan, en ergens bij het volwassen worden komen die kinderen er achter dat dit niet klopt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: