Afvalwagen kan niet bij nieuwe containers komen: Geen Kattenburg, maar Rattenburg

Dolblij waren de bewoners van Kattenburg toen een maand geleden nieuwe ondergrondse vuilcontainers in hun buurt werden geplaatst. Twee van de vier containers worden echter nooit geleegd om een wel heel bijzondere reden. 'De wagen voor plastic en karton kan hier niet komen'



'Het is geen Kattenburg meer, het is Rattenburg', zegt een bewoner van de wijk. Om die overlast van onder andere ratten tegen te gaan besloot stadsdeel Centrum om de ondergrondse containers te plaatsen. Op sommige plekken zijn ze nog in aanbouw, bij Leeuwenwerf staan de nieuwe bakken er al een maand. 'Maar tot onze verbazing worden papier en plastic niet geleegd', vertelt buurtbewoner Tom Roes.



'Je ziet ook dat ze vol zitten, die twee bakken. Ik heb de gemeente gemaild en ik kreeg gisteren antwoord. Ze zeggen dat het onveilig is voor de chauffeurs om hier te komen. De containers zijn dus geplaatst terwijl ze niet geleegd kunnen worden. Voorlopig is er ook geen oplossing, hebben ze geschreven.'



Roes kan niet begrijpen waarom het niet mogelijk zou zijn voor de wagens om bij de containers te komen. 'Alles kan hier komen. De vuilniswagens kwamen hier altijd en het restafval kan ook geleegd worden. Maar papier en plastic blijkbaar niet. Die bakken zijn hier dus voor niets neergezet.'



Een andere buurtbewoner is het eens met Roes: 'Dit hadden ze van tevoren kunnen bedenken. Het zijn een zooitje koekenbakkers. Wat een onzin dat die wagen hier niet kan komen. Het is toch geen trein of een tank?'



Volgens een woordvoerder van stadsdeel Centrum is er een onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie rond de containers.'De chauffeurs moeten over het fietspad om de bakken te kunnen legen en er waren zorgen over de snelheden van de chauffeurs'. Gedurende dat onderzoek konden de containers niet geleegd worden.



'Het fietspad kan het gewicht van de vrachtwagens dragen en de chauffeurs hebben strenge instructies gekregen, zoals hun snelheid laag te houden en extra alert te zijn', zo zegt de woordvoerder. Vanaf deze week mogen de containers weer geleegd worden.

Reacties

Ik begrijp dat het probleem inmiddels is opgelost, dus heeft het weinig zin er nog op re reageren?

S nou ja, het is natuurlijk raar dat er wel een wagen heen kan die de containers draagt om ze ta plaatsen en dat de wagen voor het restafval er ook gewoon heen kan.

