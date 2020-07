Kleinste gemeente van Italië viert eerste geboorte in acht jaar

Voor het eerst in tijden had de ooievaar weer eens wat te doen in Morterone, de kleinste gemeente van Italië. Dankzij de eerste geboorte in acht jaar is het aantal inwoners van het dorpje in de regio Lombardije gestegen naar 29.Het jongetje Denis (2,6 kilogram) kwam zondag weliswaar op de wereld in een ziekenhuis in de nabijgelegen stad Lecco, maar zijn moeder Sara Invernizzi woont in Morterone. "Dit is voor onze hele gemeenschap een waar feest", zegt burgemeester Antonella Invernizzi in de Italiaanse krant Corriere della Sera.Moeder Sara vertelt in de krant hoe het was om zwanger te zijn tijdens de coronacrisis: "Dat was niet makkelijk. Je kon niet naar buiten of met dierbaren afspreken." Morterone ligt in de zwaarst getroffen regio van Italië, maar het dorp zelf bleef coronasterfgevallen bespaard.Ondanks de komst van de kleine Denis blijft Morterone qua inwonertal de kleinste Italiaanse gemeente. En daar lijkt volgens de burgemeester voorlopig geen verandering in te komen: "Er zijn geen andere geboortes op komst, tenminste niet dat ik weet."