Schip dobbert op Amsterdam-Rijnkanaal, politie wekt slapende kapitein

BREUKELEN - De politie is vorige week woensdag vroeg in actie gekomen voor een dobberend schip op het Amsterdam-Rijnkanaal. De slapende schipper werd gewekt door lichtsignalen en een sirene.



Hij verklaarde dat er nog een schip tussen hem en de kade lag toen hij naar bed was gegaan. Deze was echter zonder bericht weggevaren.



De boot ligt inmiddels weer veilig aan de kade, aldus de politie op Facebook.

Reacties

20-07-2020 14:02:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.498

OTindex: 73.757

dobberend.. maar nog wel ergens aan vast, of helemaal los?

20-07-2020 14:27:50 stora

Stamgast



WMRindex: 18.494

OTindex: 2.795



Hij lag vast aan dat andere schip en die heeft zijn trossen losgegooid en is er tussenuit geknepen. @allone , helemaal los.Hij lag vast aan dat andere schip en die heeft zijn trossen losgegooid en is er tussenuit geknepen.

20-07-2020 14:36:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.257

OTindex: 5.806

Van je collega's moet het het maar hebben...

