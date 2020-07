Bewoonster groene huis vangt weer bot: ook Raad van State wil dat ze het oververft

DEN HELDER - Net als eerder de gemeente en de rechter heeft nu ook de Raad van State geoordeeld dat het 'appeltjesgroene' huis van Ineke van Amersfoort in Den Helder moet worden overgeverfd. Het hoogste rechtsorgaan vindt dat de kleur te veel afwijkt van de andere huizen in de buurt en daarmee doet het 'afbreuk aan de harmonie in de wijk'.



Het huis in de wijk Boatex moet nu worden overgeschilderd. De bewoonster mag zelf bepalen in welke kleur, maar ze moet die wel eerst voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. "Als de woning in deze goedgekeurde kleur is geverfd, mag ze er vervolgens op vertrouwen dat zij aan de eis van het gemeentebestuur heeft voldaan", aldus de Raad van State.



Van Amersfoort schilderde in 2017 haar huis in de controversiële kleur geelgroen. Buren gingen daar tegen in verweer: ze gaven aan dat de kleur wel erg veel afweek van de andere huizen in de wijk, die in lichte pastelkleuren waren geverfd. Bovendien reflecteerde het groen in sommige huiskamers. Een buurman klaagde over een groene gloed in zijn badkamer.



De zaak diende bij de gemeente Den Helder en, nadat die de buren in het gelijk had gesteld, bij de rechter. Zij ging langs bij de vrouw om de situatie met eigen ogen te zien. Nadat ook de rechter haar sommeerde het huis over te schilderen, ging ze in beroep bij de Raad van State. Nu heeft ze ook deze zaak verloren en zal ze de verfkwast echt in de hand moeten nemen.



Mocht ze het zelf niet gaan oververven, dan mag de gemeente dit doen op haar kosten.

Reacties

19-07-2020 18:23:05 Ronnymij









Het is dan ook wel een hele groene kleur, maar gezien alle narigheden op de wereld denk ik wel eens: Waar maken wij ons druk over?



Het kan best eens iets Nederlands zijn, want in de landen die ik reeds heb mogen bezoeken zag ik de gekst geschilderde huizen en gebouwen. Ik zag of hoorde ook nooit iemand die zich eraan stoorde.



Leven en laten leven, kunnen wij Nederlanders nog wat van leren.



Dan is die flauwe Rijdende rechter ook niet meer nodig op tv.





19-07-2020 18:31:03 Lennox









Tja, persoonlijk vind ik de kleur ook spuuglelijk maar ik heb wel weerstand tegen het principe dat je allemaal zo in de pas moet lopen en je eigen smaak ondergeschikt moet maken aan die van je buren. bovendien wordt deze bewoonster nu behoorlijk op kosten gejaagd, zo'n heel huis laten schilderen zal niet gratis zijn. Plus eventuele juridische kosten.

19-07-2020 18:37:03 Mamsie









Quote:

Een buurman klaagde over een groene gloed in zijn badkamer. Hij staat voor de spiegel in zijn nakie en denkt ik zie helemaal groen, zou ik dood zijn? Hij staat voor de spiegel in zijn nakie en denkt ik zie helemaal groen, zou ik dood zijn?

20-07-2020 00:36:48 HoLaHu









Ik kan me niet voorstellen dat een kleur van een aanpalend huis een groene gloed geeft in de badkamer, sorry hoor, maar dat is dus echt onzin! Voor zover ik het begrepen heb gaat ze haar huis nu overschilderen met wat meer wit in het groen. Lichtgroen dus..

20-07-2020 01:17:24 KhunAxe









Dit geharrewar had natuurlijk voorkomen kunnen worden als de dame in kwestie eerst toestemming had gevraagd aan de welzijnscommissie, of hoe dat orgaan ook heet.

