Oude Vikingen vulden maagdelijke meisjes met psychedelische paddenstoelen en dronken hun urine voor het gevecht

Vikingen voedden maagdelijke meisjes met paddenstoelen (Amanita muscaria) en dronken hun urine vóór gevechten om hen in hun woedende woede te krijgen. Dit is een veelbesproken en intrigerend fenomeen dat voor het eerst werd voorgesteld door de Zweedse professor Samuel Odmann. Hij baseerde deze bewering op berichten dat vliegenzwam werd gebruikt door Siberische sjamanen.



Het bewijs dat deze theorie ondersteunt, is het feit dat Amanita muscaria vrij gebruikelijk is in Scandinavië. Ook wordt Amanita als giftig beschouwd en heeft het onvoorspelbare bijwerkingen. Echter, eenmaal ingenomen nieren passeren krachtige hoeveelheden psychoactieve stof terwijl andere chemicaliën worden uitgefilterd, waardoor de bijwerking wordt verminderd.



Deze urine kan worden gebruikt om high te worden zonder bijwerkingen. Wat meisjes betreft die maagd zijn, het kan zijn gedaan om het hele proces een religieuze invalshoek te geven.



(Sorry voor de beroerde vertaling, maar je snapt wel waar het over gaat waarschijnlijk)

Reacties

18-07-2020 16:59:32 botte bijl

Stamgast



Vikingen aan de paddo's. heb altijd al geweten dat ze hun tijd ver vooruit waren

18-07-2020 18:54:59 Mamsie

Oudgediende



En waren die maagden na al die geestverruimende middelen nog steeds maagd?

18-07-2020 19:34:31 botte bijl

Stamgast



@Mamsie :

dat is nu niet meer na te gaan, net zoals we niet zeker weten of ze dat voor het ritueel nog waren dat is nu niet meer na te gaan, net zoals we niet zeker weten of ze dat voor het ritueel nog waren

18-07-2020 20:19:09 Emmo

Stamgast



Bij mij in de buurt, in de omgeving van Stapperst, wordt elk meisje een maachien genoemd. Of dat religieuze of fysieke consequenties heeft of niet. Dat maakt geen ene donder uit.

