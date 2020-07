Vleermuis aangetroffen in koffer van auto na reis van 800 km

In de kofferruimte van een splinternieuwe auto zat een vleermuis verstopt die een reis van 800 kilometer had afgelegd. De auto werd van Frankrijk naar

16-07-2020 18:01:23

Oei, nu zijn ze daar natuurlijk helemaal in paniek. In theorie kunnen vleermuizen hondsdolheid overbrengen en als ze ergens benauwd voor zijn in het VK is het dat.