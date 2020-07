Inbrekersduo in Maarssen gefilmd met deurbel

MAARSSEN - Een inbrekersduo in Maarssen is vrijdagavond op heterdaad betrapt bij een poging tot inbraak. De man en de vrouw wisten snel weg te rennen maar of ze ook wegkomen met hun criminele activiteiten is de vraag. Mogelijk dat ze alsnog gepakt worden dankzij een intelligente deurbel.



De man en de vrouw probeerden rond 20.30 uur een achterdeur van een woning in de Zwanenkamp te forceren. Buurtbewoners hadden de twee echter in de smiezen waarop de man en vrouw ervandoor gingen.



Een buurtbewoner had een zogenoemde intelligente deurbel met een camera erin. Daarmee zijn de twee gefilmd. Die beelden zijn inmiddels in het bezit van de politie. Het gaat om een man van 18 tot 30 jaar met een getinte huidskleur, een baardje en donkere schoenen aan. Hij was op roverspad met een vrouw die ook een getinte huidskleur had. Zij was 1.65 meter lang en droeg een zwarte broek, jas en schoenen.



