Stoppen slaan door bij mannen die dezelfde laadpaal willen gebruiken

De spanning liep deze week hoog op toen twee mannen in de regio Berlijn tegelijkertijd hun auto wilden opladen bij de Lidl. Ze gingen op de vuist omdat ze beiden meenden recht te hebben op de gratis stroom.



Het incident vond plaats bij een laadpaal op de parkeerplaats van de Lidl in Leegebruch, iets ten noorden van de Duitse hoofdstad. Beide mannen kwamen naar verluidt min of meer tegelijkertijd bij de laadpaal aanrijden, zodat ze allebei meenden recht te hebben op de gratis stroom.



Toen ze er niet met woorden uitkwamen, besloot een van de mannen de ander tweemaal met zijn vuist in het gezicht te slaan, zo meldt de Duitse krant Märkische Oderzeitung. De opgeroepen politieagenten maakten proces verbaal op tegen de man met de losse handjes.



Veel Duitse supermarkten zoals de Lidl en Aldi bieden hun klanten gratis stroom uit laadpalen aan, soms zelfs met snellaadstations. Afhankelijk van de prestaties van het laadstation en de ingebouwde lader, kun je tijdens het winkelen je actieradius flink vergroten. Volgens opinieblad Focus kan vooral in de vakantietijd door de toestroom van rondreizende toeristen de spanning door het gebrekkige aanbod van laadpalen snel oplopen.

15-07-2020 10:27:23 Mamsie

Hoeveel van die dingen je ook neerzet, ik verwacht dat er altijd meer gegadigden zijn dan dat er aanbod is.

Gratis hè !

15-07-2020 11:22:04 KhunAxe

Biedt mensen iets gratis of tegen sterk gereduceerde prijs iets aan en de Neanderthaler* in ons komt boven. Kijk maar eens in Amerika tijdens een Black Friday als veel winkels stunten met hun prijzen.. Met slaat elkaar letterlijk de kop in voor een t.v. of wasmachine. Idioten! Dezelfde idioten zie je aan die laadpalen, bah..



*Ik weet 't, wij hebben geen bloedbanden met Neanderthalers, het is een metafoor..



15-07-2020 11:22:32 allone

Dus toen was het niet meer gratis; hoe duur was die boete?

15-07-2020 11:25:07 KhunAxe

De mepper had minstens gearresteerd dienen te worden wegens mishandeling, op z'n minst.. @allone : Ik verbaas mij er over dat er slechts een proces verbaal is opgemaaktDe mepper had minstens gearresteerd dienen te worden wegens mishandeling, op z'n minst..

15-07-2020 12:51:25 Sjaak

@KhunAxe : Wij hebben wel degelijk Neanderthaler-DNA. Neanderthalers en Homo Sapiens leefden ooit tegelijk op de aarde en deden het wel eens met elkaar.

15-07-2020 12:57:44 venzje

En de metafoor gaat ook wat mank omdat men er inmiddels achter is dat deze mensensoort niet veel primitiever was dan sapiens.



Laatste edit 15-07-2020 13:01 @Sjaak : Inderdaad. Zo'n 2 tot 5 procent van ons DNA danken we aan de neanderthaler.En de metafoor gaat ook wat mank omdat men er inmiddels achter is dat deze mensensoort niet veel primitiever was dan sapiens.

