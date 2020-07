Pasgeboren baby poseert met spiraaltje in de hand in Vietnamees ziekenhuis

Opmerkelijke foto's uit een ziekenhuis in Vietnam. Daar kwam een baby kerngezond ter wereld, ondanks het feit dat de moeder een spiraaltje had laten plaatsen. Foto's van de baby met het spiraaltje in zijn hand zijn duizenden keren gedeeld.De 34-jarige moeder van het pasgeboren jongetje had al twee kinderen en zou het spiraaltje, dat een zwangerschap moet voorkomen, twee jaar geleden hebben laten plaatsen. Mogelijk is het spiraaltje na de plaatsing gaan verschuiven, waardoor het minder betrouwbaar werd en ze dus toch zwanger raakte.Het ziekenhuis in Hai Phong, waar de vrouw was bevallen, plaatste de foto's van de baby en het spiraaltje vorige week op Facebook. Het is niet duidelijk of de baby de spiraal vasthield bij zijn geboorte, of dat de artsen het ding in zijn handje hadden gelegd voor de foto