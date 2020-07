Man organiseert fundraising om voorbinddildo van 1 meter te financieren

Singles die tijdens de lockdown op seksueel vlak aangewezen waren op hun eigen kwaliteiten, weten dat dat niet altijd een pretje is. Huidhonger is niet voor niets een issue en soms heb je nu eenmaal zin om iemand eens lekker vast te pakken. Door de social distancing-regels was dat echter niet mogelijk.



Ook in het Verenigd Koninkrijk is er sprake van social distancing en de regels zijn daar op dit moment nog strenger dan in België. Waardoor je je als vrijgezel al snel vragen gaat stellen over je seksleven. Tot die conclusie kwam ook de 27-jarige Lee James Allen en hij besloot om met een oplossing te komen.



Gadget?



Wil je op seksueel vlak toch bevredigd worden, maar liever niet te dicht in de buurt komen van die Tinderdate die je net hebt opgescharreld? Dan heeft Allen de ideale oplossing. Op Indiegogo lanceerde hij namelijk een crowdfundingcampagne voor een voorbinddildo van 1 meter lang. Op die manier kan je seks hebben zonder te dicht in de buurt van de ander te komen. Klinkt als een grap, maar dat is het niet. “De dildo is deels bedoeld als grappig gadget, maar ik ga er wel voor zorgen dat de kwaliteit hoog is in het geval dat iemand hem ook echt wil gebruiken”, aldus Allen aan Metro UK.



Levensgevaarlijk



Als je net als ons spontaan vreest voor je leven bij het idee van een 1 meter lange dildo alleen, is dat niet geheel onterecht. “Een dildo van zo’n extreme grote kan onherstelbare schade aanbrengen – maakt niet uit in welke ingang je hem gebruikt. In het ergste geval kan je er zelfs door sterven”, legt dokter Shirin Lakhani van Elite Aesthetics uit aan Metro UK. “In het beste geval stretcht je anus zo ver uit dat je er incontinent door wordt.” Wie van plan is om te investeren in Allens uitvinding, denkt toch maar beter twee keer na. Wat dat betreft is het eerder goed nieuws dat hij tot nog toe slechts 32 euro van de 5.500 wist op te halen.

Reacties

10-07-2020 19:11:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.434

OTindex: 78.445

Quote:

maakt niet uit in welke ingang je hem gebruikt



Of uitgang. Daar kan je wél vanuitgaan. Of uitgang. Daar kan je wél vanuitgaan.

10-07-2020 23:27:15 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.028

OTindex: 1.033

Als het erom gaat dat je menselijk contact wilt dan heb je aan een voorbinddildo van een meter ook niks. Ik vind het sowieso een idioot plan...

