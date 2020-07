Dochter klaagt over haar moeder: Ze vraagt overal geld voor

Moeder-dochterrelaties kunnen fantastisch, maar ook ingewikkeld zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een dochter soms haar ei kwijt moet. Zo heeft een Nederlandse vrouw op het Nederlandse forum Viva haar moeilijke relatie met haar moeder uit de doeken gedaan. Het probleem? Haar moeder vraagt overal geld voor.



“Laat ik voorop stellen dat ik geen verwend nest ben”, begint de Nederlandse haar relaas. “Vanaf mijn 18de moest ik alles zelf betalen: studie, telefoon, zorgverzekering, etc. Dat was voor mij geen probleem. Maar wanneer ik tegenwoordig iets met mijn moeder ga doen, krijg ik overal een tikkie voor gestuurd. Als de kostenprijs voor een parkeerplaats bijvoorbeeld vijf euro is, dan krijg ik een tikkie van 2,50 euro.”



En daar blijft het niet bij. Ook wanneer haar moeder ongevraagd spullen voor haar koopt, moet de jonge vrouw de helft van de kostprijs vaak terugbetalen. “Laatst had ze een leuk jurkje voor mij gekocht (ongeveer 10 euro), ook al had ik daar niet om gevraagd. Ze kwam hier spontaan mee aanzetten, dus in mijn ogen was het een cadeau. Maar na afloop kreeg ik toch weer een tikkie toegestuurd.”



De vrouw is de wanhoop nabij en vraagt aan de gebruikers op het forum advies: “Ik ben al gestopt met dingen aan te nemen waar ik niet om heb gevraagd, of het moet mijn geld waard zijn op dat moment. Ik vind het gewoon vervelend dat ik haar beledig omdat ik het niet wil.”



Op het forum krijgt de Nederlandse alleen maar steun: “Wat raar. Je krijgt dus ongevraagd spullen, en dan moet je ervoor betalen? Koekoek…”, en “Ik zou eerlijk gezegd in lachen uitbarsten als iemand mij een tikkie zou sturen voor iets dat diegene gewoon heeft meegebracht. Straks ziet ze een leuke Porsche voor je staan en komt ze daar mee aanrijden…”

Reacties

09-07-2020 12:13:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.420

OTindex: 78.411

Tijd voor een goed gesprek met moeders....

09-07-2020 12:59:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.544

OTindex: 34.876

vanaf een bepaald moment moeten kinderen de ouders opvoeden. het wordt tijd dat zij daarmee begint

09-07-2020 13:50:43 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 382

OTindex: 369

Wnplts: Velsen Noo

Moeders heeft volgens mij ook een Tikkie van de molen gekregen

09-07-2020 14:34:27 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.277

OTindex: 5.741

S met mijn vriendin op vakantie gebruikten we de app wie betaald wat (kan buitenlands geld omrekenen en kan ook delen over meerdere personen) maar eigen aankopen hielden we gescheiden



deze moeder voert denk ik alles in die app in...

09-07-2020 14:39:16 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.540

OTindex: 1.795

Ik vind het wel een goed idee

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: