Kerken weer open, maar zingen mag niet

Door versoepeling van de coronaregels zetten kerken hun deuren weer open voor bezoekers. Die moeten zich wel houden aan de bekende regels zoals anderhalve meter afstand houden. En er mag niet gezongen worden. Twee protestantse kerken in Papendrecht gaan verschillend om met de verruiming van de regels.

Predikant Johan Duijster van de Bethlehemkerk denkt dat het wel veilig is om weer kerkgangers te ontvangen. "Als je het goed doet, met aandacht en respect voor elkaar en voor de regelgeving, dan is er geen enkel probleem. Er mag niet gezongen worden, dat is voor veel mensen wel een dingetje. Dat vinden ze heel jammer."



Een kerkbezoekster had wel een oplossing voor het zangverbod: "Ik lees de tekst in het liedboek en neurie zachtjes mee, dan heb je toch het gevoel dat je de tekst beleeft."



Predikant Piet van Die van De Morgenster pakt het voorzichtiger aan nu de regels zijn versoepeld. De kerk organiseert vier keer een try-out met uitgenodigde kerkbestuurders. Meer kerkgangers zijn nog even niet welkom. "We hebben er voor gekozen om een maandje te oefenen met een klein clubje mensen. Dan kijken we of de regeling die we hebben ook echt werkt, zoals de dubbele uitgangen. We hebben meer tijd nodig."



Van Die beseft dat er risico's zijn op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. "Denk bijvoorbeeld aan de kerk in Frankfurt, die was ook een bron van coronabesmettingen. We willen zorgvuldig zijn en alles volgens de regels doen. Misschien wel té zorgvuldig want het kerkbezoek mag weer, maar wij nemen het zekere voor het onzekere."



Papendrechtse kerkgangers zijn in ieder geval blij dat ze eindelijk weer naar de kerk mogen. "Ja heel fijn", zegt een bezoekster van De Morgenster. "Maar het is ook zo vreemd, want je krijgt een plaats toegewezen en je mag niet zingen. Toch is het wel fijn om met elkaar te zijn. Maanden heb ik met een tablet op schoot gezeten om de dienst te volgen. Nu ben je gewoon weer in je eigen kerk."



Een oudere bezoeker van de Bethlehemkerk wil meteen alles doen wat nu nog niet is toegestaan. "Ja, fijn samen zingen, met mensen een babbeltje maken en handen schudden." Maar zingen mag nog niet. "Helemaal nog niet? Niks? Alsof de duvel ermee speelt zeg ik dan."

als men letterlijk "voor het zingen de kerk uit gaat", dan is er geen enkele garantie dat elders "Gods Water" niet toch "over Gods Akker stroomt"

Goh, moeten ze allemaal voor het zingen de kerk uit.... En ik altijd maar denken dat dit onvoldoende bescherming biedt

S

Je moet wel van te voren intekenen dat je komt, meezingen is inderdaad niet mogelijk.



Wij blijven gewoon nog even thuis. behalve de collecte betalen zie ik de toegevoegde waarde momenteel voor de kerk niet dat we aanwezig zijn. Als ik niet mee mag zingen mis ik een hoop aan de beleving want ze gaan natuurlijk wel het uur vol maken (sommige dominees liefst nog erover)



onze kerk is alweer een paar weken open, eerst met een maximum aantal van 30, nu mogen er weer meer.Je moet wel van te voren intekenen dat je komt, meezingen is inderdaad niet mogelijk.

Wij blijven gewoon nog even thuis. behalve de collecte betalen zie ik de toegevoegde waarde momenteel voor de kerk niet dat we aanwezig zijn. Als ik niet mee mag zingen mis ik een hoop aan de beleving want ze gaan natuurlijk wel het uur vol maken (sommige dominees liefst nog erover)

bij mijn ouders doen ze online een bijbeltekst, een korte overdenking en 2 a 3 liederen. met een half uurtje klaar. ik stel voor dat dat bij het fysiek kerken ook wordt ingevoerd

@MIADIA : Ik ging meestentijds sowieso al voor het zingen de kerk uit

Waarom? Nou, tweeledig, ten eerste besef ik terdege dat ik hier een vreemde Eend in de bijt ben, dus ga ik met Wan, mijn vriendin, mee naar deze diensten en ga ik ook veelvuldig alleen naar het dorp en de markt. Na een jaar hier weten de meesten wel wie die 'Farang'* is. Naamsbekendheid dus..



Maar een andere reden dat ik naar de tempel ga is omdat ik het



Maar ik vind het heel erg mooi klinken en geniet er van. Het religieuze gedeelte van zulke diensten, (alle religieuze diensten), laat mij Siberisch koud, alhoewel ik natuurlijk beleefd en respectvol ben, ik ben geen idioot.



*Farang, soms ook uitgesproken als falang of falong, is het algemeen gebruikte Thaise (Laotiaanse) woord om een blanke buitenlander aan te duiden. In normale context is farang een neutraal woord dat wordt gebruikt om een blanke buitenlander aan te duiden, in sommige contexten kan het ook als scheldwoord bedoeld worden..



.



Ik ben geen kerkganger, sterker, ik ben een hartstochtelijk atheist. Maar ik ga wél met mijn meisje naar de Wat, (tempel), als er iets te doen is zoals een boeddhistische uitvaartdienst o.i.d..

Waarom? Nou, tweeledig, ten eerste besef ik terdege dat ik hier een vreemde Eend in de bijt ben, dus ga ik met Wan, mijn vriendin, mee naar deze diensten en ga ik ook veelvuldig alleen naar het dorp en de markt. Na een jaar hier weten de meesten wel wie die 'Farang'* is. Naamsbekendheid dus..

Maar een andere reden dat ik naar de tempel ga is omdat ik het chanten van de monniken prachtig vind! Echt, ik versta er natuurlijk geen donder van, het is niet enkel Thais, het is ook nog een archaïsche versie van de Thaise taal.

Maar ik vind het heel erg mooi klinken en geniet er van. Het religieuze gedeelte van zulke diensten, (alle religieuze diensten), laat mij Siberisch koud, alhoewel ik natuurlijk beleefd en respectvol ben, ik ben geen idioot.

*Farang, soms ook uitgesproken als falang of falong, is het algemeen gebruikte Thaise (Laotiaanse) woord om een blanke buitenlander aan te duiden. In normale context is farang een neutraal woord dat wordt gebruikt om een blanke buitenlander aan te duiden, in sommige contexten kan het ook als scheldwoord bedoeld worden.

@KhunAxe :

Ik ging meestentijds sowieso al voor het zingen de kerk uit

Volgens mij 2 x niet Volgens mij 2 x niet

