Fransen weren fietsreclame VanMoof op televisie

De eerste televisiecommercial 'Time to ride the future' van het Nederlandse VanMoof is geweerd op de Franse televisie. Alleen die boodschap al doet je wenkbrauwen fronzen. Dan moet het wel een heel heftige commercial zijn toch. De reden is kort maar krachtig, de VanMoof televisiecommercial zou namelijk ‘een klimaat van angst’ veroorzaken. Huhhh stop de pers, een commercial over een elektrische fiets die een uitzendverbod opgelegd krijgt in Frankrijk. Hoe 'bizarre' is dat.We gaan even een weekje terug. Reuters komt met nieuws over de explosieve groei van e-bikes in Frankrijk. ‘Sellers of electric bikes in Paris are seeing sales double and even triple after a surge in interest as the city returns to a new normal’ (zie Tweet onderaan). Elektrische fietsen aka e-bikes gaan als warme broodjes over de toonbank.Wat is er dan mis met de commercial van VanMoof? Het Nederlandse innovatieve fietsenmerk wil mensen inspireren om eens opnieuw na te denken over de manier waarop ze van A naar B komen en te laten zien hoe zij positief kunnen bijdragen aan de wereld waarin zij leven. Dat zouden meer merken mogen doen in 2020, positief nieuws zou je kunnen zeggen.Natuurlijk heeft de commercial ook een commercieel doel, immers om VanMoof's nieuwe generatie slimme e-bikes in de schijnwerpers te plaatsen, de VanMoof S3 & X3. VanMoof noemt deze fiets een keerpunt voor het ‘fiets-meets-tech’ bedrijf. De nieuwe e-bikes worden omschreven als de meest geavanceerde e-bikes die het bedrijf ooit heeft geproduceerd, toegankelijk en betaalbaar.Taco Carlier, mede-oprichter van VanMoof is zich bewust dat zij een commercial hebben gemaakt die opvalt, die past in deze tijd, met een positieve boodschap. Natuurlijk heeft het een link met de auto industrie, immers kijkers worden geconfronteerd met de boodschap om na te denken of er geen alternatief is voor die auto. De fiets pakken is gezond, niet alleen voor de mens, maar voor alles en iedereen op deze wereld. Daarbij komen we als positief neveneffect ook misschien af van de vele files en opstoppingen in steden.Maar daar denkt de Franse overheid wellicht anders over en zeker de Franse waakhond ARPP, een zelfregulerende organisatie die door de particuliere sector wordt ondersteund. Bepaalde beelden van de autoreflecties in de commercial van VanMoof geven ‘de auto-industrie een slechte naam' is te lezen in een brief van de ARPP.We zijn ons er altijd bewust van geweest dat deze commercial niets weg heeft van een gemiddelde fietsreclame. Het is een aanzet tot actie, een kans om het verleden achter ons te laten en echte vooruitgang te boeken die iedereen ten goede komt. De status quo bevragen zal altijd een confrontatie opleveren, maar dat wilden we vanaf het begin al bereiken.- Taco Carlier, mede-oprichter VanMoofDe beslissing is genomen in een tijd dat de Franse auto-industrie in moeilijkheden verkeert, met een kelderende verkoop van nieuwe auto's als gevolg van COVID-19 en een wijdverbreide economische krimp aan de horizon.Om deze voor Frankrijk belangrijke sector (denk aan PSA met merken als Peugeot en Citroën, en Renault Nissan) te ondersteunen, heeft de regering onlangs een herstelplan aangekondigd ter waarde van 8 miljard euro. En dat op een moment dat de vraag naar hoogwaardige e-bikes explodeert vanwege sociale afstand maatregelen. De fiets wordt immers gezien als een betrouwbaarder vervoermiddel dan het openbaar vervoer.Covid-19 heeft een impact op alles. En dus ook op dit soort beslissingen. Is het weigeren van de commercial echt een redmiddel voor de Franse automobielindustrie die zelf overigens ook met e-bikes en e-scooters op de markt komt of spelen er nog andere belangen? De realiteit is ook dat Parijse stedenbouwkundigen nieuwe fietsinitiatieven hebben gelanceerd en een extra 300 miljoen euro uittrekken voor de fietsinfrastructuur in de stad. VanMoof heeft echt alle reden om verbaasd te zijn.