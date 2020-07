Agenten trekken broek naar beneden en vinden drugs

WAALWIJK - Een 18-jarige mogelijke drugsdealer liep vrijdagavond tegen de lamp, nadat zijn auto op de Smeelelaan in Waalwijk aan de kant werd gezet voor een kapot remlicht. Bij het fouilleren vonden agenten 50 gripzakjes cocaïne en amfetamine. Die zaten op een intieme plek verstopt.



De man werd gefouilleerd nadat agenten in de auto twee joints vonden. Hoewel de verdachte uit Den Bosch ontkende meer drugs bij zich te hebben, kregen de dienders argwaan toen ze een flinke verdikking in zijn schaamstreek voelden. Die voelde volgens de politie ‘niet natuurlijk’ aan.



Daarom namen agenten de Bosschenaar mee naar een plek die vanaf de openbare weg niet zichbaar was. Daar trokken ze zijn joggingsbroek naar beneden en vonden ze de oorzaak van de verdikking: de meer dan 50 gripzakjes drugs, die verstopt zaten in de onderbroek.



De tiener is aangehouden en wordt verhoord. De politie heeft de drugs in beslag genomen en gaat ze vernietigen.

06-07-2020 19:23:29 Mamsie

Oudgediende







Eén balzak en vijftig gripzakjes, dus 51 zakken. Plus die knul zelf, dat maak 52 zakken. Hopen dat er ook een zakkenwasser aan te pas komt.

Even googelen wat die gripzakjes eigenlijk zijn. Ze zullen niet fris ruiken met die warmte en op díe plaats.

06-07-2020 20:16:37 mehor

Ik zou dan alle zakken vernietigen. Alle 52!

06-07-2020 20:22:20 stora

Oudgediende







Die agent zei nog, vind je me leuk of heb je drugs in je slip.

06-07-2020 22:28:01 GroteMop1983

Oudgediende







Quote:

kregen de dienders argwaan toen ze een flinke verdikking in zijn schaamstreek voelden. Die voelde volgens de politie ‘niet natuurlijk’ aan.

Dus dan grijp je maar gelijk tussen zijn benen?? Dus dan grijp je maar gelijk tussen zijn benen??

