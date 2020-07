Politie zoekt helpende held in grijze Volkswagen

UTRECHT - De politie heeft via Instagram laten weten op zoek te zijn naar de bestuurder van een grijze Volkswagen GTE, afgelopen nacht op de Amsterdamsestraatweg. Niet omdat die persoon iets verkeerds heeft gedaan, maar juist vanwege een staaltje voorbeeldige burgerparticipatie.



Agenten wilden rond middernacht een man aanhouden, maar die ging er vandoor. Volgens de politie Utrecht ging een van de betere hardlopers van het korps er achteraan, maar die kon toch niet op tegen de elektrische fiets waarop de verdachte reed.



Daarmee was het einde verhaal geweest, ware het niet dat de grijze Volkswagen stopte en de bestuurder de wagen ruimhartig uitleende om voor de achtervolging dienst te doen. De verdachte op zijn e-bike werd alsnog ingehaald en aangehouden.



De politie vindt een bedankje voor de geboden hulp op zijn plaats en wil graag in contact komen met de automobilist.

Reacties

06-07-2020 08:21:43 Minala

Senior lid

WMRindex: 110

OTindex: 63

Bijzonder verhaal hoor, maar de politie kan toch via kenteken de bestuurder achterhalen?

06-07-2020 08:31:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.133

OTindex: 5.754

@Minala : Dat zullen ze wel vergeten zijn op te nemen. De eigenaar was immers geen verdachte.

06-07-2020 09:33:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.400

OTindex: 78.384

Quote:

De politie vindt een bedankje voor de geboden hulp op zijn plaats en wil graag in contact komen met de automobilist



Ja, ze willen die auto ook wel teruggeven, neem ik aan! Ja, ze willen die auto ook wel teruggeven, neem ik aan!

06-07-2020 10:26:51 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.340

OTindex: 1.157





Voor een elektrische fiets gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.



U heeft geen rijbewijs nodig.

U heeft geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) nodig voor de fiets.

De elektrische fiets heeft geen kenteken nodig.

Er geldt geen minimumleeftijd.

U moet op het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad rijden.

U hoeft geen helm te dragen. De elektrische fiets heeft geen nummerbord nodig, dus wellicht had de snoodaard een elektrische fiets zonder kentekenplaat? Zou zomaar kunnen..

06-07-2020 10:33:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.133

OTindex: 5.754

@KhunAxe :



Laatste edit 06-07-2020 10:35 @Minala bedoelde (volgens mij) niet die fiets. Ze zoeken nu de automobilist.

06-07-2020 10:35:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.400

OTindex: 78.384

@venzje : Want ze willen nu van die auto af!

06-07-2020 10:39:20 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.340

OTindex: 1.157

Maar, weten we dat in ieder geval ook weer



Ze hebben natuurlijk de auto direct teruggegeven en de chauffeur is zijns weegs gegaan. Logisch..



.



Laatste edit 06-07-2020 10:41 @venzje : Nogeens gelezen, inderdaad, mea culpaMaar, weten we dat in ieder geval ook weerZe hebben natuurlijk de auto direct teruggegeven en de chauffeur is zijns weegs gegaan. Logisch..

06-07-2020 12:53:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.477

OTindex: 34.851

een grijze Golf zoeken is nog moeilijk. het Nederlandse wagenpark is één en al vergrijzing

06-07-2020 13:54:35 Minala

Senior lid

WMRindex: 110

OTindex: 63





En ze kunnen het toch achterhalen via camerabeelden? Die heb je overal. Of dat zal wel tegen de regels ingaan in dit geval. 🤷‍♀️



Laatste edit 06-07-2020 13:56 @venzje : inderdaad. Ik snap dat een fiets geen kenteken heeft 😅 Tenzij het zo'n extra snelle is natuurlijk.En ze kunnen het toch achterhalen via camerabeelden? Die heb je overal. Of dat zal wel tegen de regels ingaan in dit geval. 🤷‍♀️

06-07-2020 14:54:38 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.530

OTindex: 1.795



@botte bijl : Ik heb eerder het idee dat er een gigantische witwasoperatie aan de gang is. Hier in de straat is de helft van het aantal auto's wit.Zelf maak ik mij daar ook schuldig aan. Twee witte auto's.

