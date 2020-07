Seksverslaafde eist 25 miljoen dollar schadevergoeding van streamingplatform Twitch

Erik Estavillo klaagt streamingplatform Twitch aan en wil 25 miljoen dollar schadevergoeding zien. De man uit San Francisco claimt dat er te veel schaars geklede dames op de website te zien zijn die hem dusdanig opwonden dat hij door masturbatie zijn geslachtsdeel heeft verwond.



De claim komt voort uit de klachten die Estavillo heeft overgehouden aan het kijken naar vrouwelijks streamers op Twitch. Hij beweert last te hebben van meerdere aandoeningen, waaronder een obsessief compulsieve stoornis (OCS) die zijn seksverslaving aanwakkert. In de aanklacht staat dat ‘Twitch zijn verslaving heeft verergerd door veelvuldig suggestief geklede vrouwelijke streamers bij hem aan te bevelen’ en het voor hem ‘bijna onmogelijk te maken om deze content te vermijden’. Estavillo klaagt bijvoorbeeld dat er geen mogelijkheid is om op het platform te filteren op geslacht. Volgens hem zou dit kunnen helpen om een trigger van zijn seksverslaving te voorkomen.



In de aanklacht staat ook omschreven hoe Estavillo uiteindelijk een seksspeeltje aanschafte om dagelijks te masturberen terwijl hij naar Twitch-streamers keek. Hij verwondde hiermee zijn geslachtsdeel, aangezien het gekochte speeltje onder andere ook vibreerde. Daarnaast claimt hij dat hij last heeft van bloeddoorlopen ogen omdat hij urenlang naar het scherm bleef staren en geeft hij Twitch de schuld van de kortsluiting in zijn appartement die ontstond toen hij over zijn beeldscherm ejaculeerde.



Of Estavillo kans maakt op (een deel van) het bedrag dat hij claimt is nog maar de vraag. De man staat bekend om zijn rechtszaken, waar hij al eerder Nintendo, Microsoft en Sony mee aanviel. Geen van de aanklachten vielen tot nog toe in zijn voordeel uit.

Reacties

03-07-2020 10:18:22 botte bijl

nog te l*llig om dingen weg te klicken als alles te veel wordt ochtnogtoe, jemeltje, tistochwat, arme man....nog te l*llig om dingen weg te klicken als alles te veel wordt

03-07-2020 10:20:15 BatFish

Quote:

Geen van de aanklachten vielen tot nog toe in zijn voordeel uit. Ik geef hem nu ook niet veel kans Ik geef hem nu ook niet veel kans

03-07-2020 10:59:14 Emmo

Dat de goede man voldoende geld overhoud om zelfs maar een zaak te beginnen.

03-07-2020 11:04:07 KhunAxe

Hij geeft zelf aan van alles te mankeren, dat klopt denk ik wel en hij kan eraan toevoegen dat hij ook niet spoort

03-07-2020 11:16:16 Emmo

@KhunAxe : In dat geval kan ik hem nog wel aan een stukje spoor helpen. Ik heb nog een aantal meters liggen op de logeerkamer.

03-07-2020 11:20:03 KhunAxe

@Emmo : Da's minispoor neem ik aan? Veel te klein voor deze ontspoorde malloot

03-07-2020 12:00:53 Emmo

@KhunAxe : spoorbreedte 6.5 mm... Zowat de kleinste die er is (Kleinste is een japse van 3mm)

03-07-2020 12:05:54 KhunAxe

@Emmo : Zie je? Daar past die idioot nooit op

03-07-2020 12:14:29 botte bijl

@KhunAxe :

hebben we dat weer hebben we dat weer

03-07-2020 13:09:23 GroteMop1983

Mijn dag is weer helemaal goed... Wat een sukkel zeg... Die claim word niet gehonoreerd, dat kun je van te voren al zeggen... Mijn dag is weer helemaal goed...Wat een sukkel zeg... Die claim word niet gehonoreerd, dat kun je van te voren al zeggen...

03-07-2020 15:25:54 stora

Ik ben trouwens wel blij dat jullie aan de andere kant van mijn scherm zitten want wie weet wat jullie allemaal op jullie scherm doen Misschien moet hij een ruitenwisser op zijn scherm zetten voor als hij weer over zijn scherm ejaculeertIk ben trouwens wel blij dat jullie aan de andere kant van mijn scherm zitten want wie weet wat jullie allemaal op jullie scherm doen

