03-07-2020 00:22:40

En natuurlijk worden weer ouderen de klos. Meestal mensen met een enorm respect voor gezagsdragers of dokters of zo. Mijn moeder zou er zó ingetuind zijn. Die volgde altijd de dingen op die een dokter of zo voorschreef. Ze was net 70, toen ze van een specialist te horen kreeg dat stofzuigen niet goed voor haar rug was. "Dat kunt U beter vermijden, mevrouw!" Prompt liet ze het stofzuigen voortaan aan mijn vader over! "D'n dokter hi gezeed dek ut nie mir mag!" Dus de tien jaar daarop heeft mijn vader moeten stofzuigen..