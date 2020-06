Geen mop: België zet houten politieauto in op gevaarlijke snelweg E17

De Belgische politie heeft op de E17 tussen Destelbergen en Gentbrugge een houten politiewagen ingezet. Deze moet dienen als afschrikmiddel om het verkeer af te remmen.Eerder werden ook al ribbelstroken aangelegd op de snelweg in een poging de snelheid van het verkeer te vertragen. Dat hielp kennelijk niet voldoende, want kort daarna dachten weggebruikers een politieauto te zien op de vluchtstrook. Het gaat echter om een houten bord dat sterk doet denken aan de achterkant van een politieauto.Van een afstand lijkt de auto net echt, maar rijden doet hij dus niet. Toch denkt de overheid dat automobilisten trager zullen rijden als ze een politievoertuig opmerken. Dat is wel nodig, want sinds het begin van de wegwerkzaamheden gebeurden er al 41 ongevallen, waarvan één met dodelijke afloop.Om te voorkomen dat grappenmakers de display meenemen is de ‘houten wouten-auto’ met een dik kettingslot aan de vangrail geketend. Ook in Nederland is in het verleden al gebruik gemaakt van nep-politieauto's om de snelheid van passerend verkeer te beïnvloeden. Het is niet bekend of de Belgische nep-politieauto ook op andere plekken ingezet zal worden.