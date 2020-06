114-jarige monnik overleeft coronavirus

ADDIS ABABA, Ethiopië: Een Ethiopische monnik die vermoedelijk 114 jaar oud is, heeft het coronavirus overleefd.Tilahun Woldemichael werd donderdag na bijna drie weken ontslagen uit het ziekenhuis. Hij kreeg zuurstof toegediend en dexamethason, een goedkope en algemeen verkrijgbare steroïde waarvan onderzoekers in Engeland hebben gezegd dat ze het aantal doden tot een derde verminderen bij ernstig zieke ziekenhuispatiënten.De minister van Volksgezondheid van Ethiopië heeft gezegd dat het ministerie het gebruik van het medicijn in noodgevallen aanbeveelt voor COVID-19-patiënten die beademing of zuurstof nodig hebben.Tilahun's kleinzoon Biniam Leulseged zei dat hij geen geboorteakte heeft om de leeftijd van de monnik te bewijzen, maar hij liet een foto zien van hem waarop hij zijn 100e verjaardag viert."Hij zag er toen ook jong uit", vertelde Biniam zaterdag aan The Associated Press.Hij zei dat hij emotioneel was toen zijn grootvader naar het ziekenhuis werd gebracht, maar "Ik ben erg blij omdat we weer samen zijn."Ethiopië heeft meer dan 5.200 bevestigde gevallen van het virus.